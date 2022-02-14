Trabzonspor-Konyaspor maçı sırasında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf, toprağa verildi! Uğurcan Çakır'dan ailesine Visca forması...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25'inci haftasında dün, tarafları olduğu Trabzonspor'un, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünde izleyen Eyüp Yusuf, takımının 1'inci golü sonrası fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.



Eyüp Yusuf'un cenazesi, bugün Araklı ilçesi Erenler Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye, Trabzonspor Kulübü yöneticileri Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Zafer Göktaş ile futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan, Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı ailenin fertleri, üzerine Trabzonspor bayrağı örtülen Eyüp Yusuf'un tabutunun başında taziyeleri kabul etti.



Eyüp Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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VİSCA'NIN FORMASINI HEDİYE ETTİLER



Bu arada, cenaze töreni öncesi Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taziye dileklerini ilettiği Yusuf ailesi fertlerine dün oynanan karşılaşmada 2 gol atan Edin Viscanın giydiği formayı hediye etti. Cezane törenine Uğurcan'la birlikte Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan da katıldı.



"TRABZONSPORU ÇOK SEVİYORDU"



Olay sırasında Eyüp Yusuf'un yanında olan Galip Zengin, tribünde yaşananları anlatarak; "Aniden düştüğünü fark ettik. Olay yerine kalabalık toplanmıştı. Akabinde ambulans ve görevliler geldi. Oradan hastaneye götürdüler. Toplam 20-25 dakikalık bir mevzu oldu ama kurtaramadık. Bu sene birçok maça beraber gittik. Sosyal medya paylaşımlarında bahsetmişti, o sene bu sene diye. Trabzonspor'u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Bu sene o bayrak İstanbul'a asılacak diye sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı operasyon geçirmiş, anjiyo olmuş, temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu, normal görünüyordu" dedi.

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