Trabzonspor - Konyaspor maçında yöneticisi Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan fenalaştı! Durumu ciddi...

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Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan'ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

EYÜP YUSUF TOPRAĞA VERİLDİ

Eyüp Yusuf'un cenazesi, Araklı ilçesindeki Erenler Mahallesi Kuran Kursu önüne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yusuf'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş ve Sami Karaman, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan ve Dorukhan Toköz ile vatandaşlar katıldı.

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Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.