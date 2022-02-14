Trabzonspor - Konyaspor maçında yöneticisi Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan fenalaştı! Durumu ciddi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıOtoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildiGazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi#Sedef Kabaş
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Kırmızı ışıkta çifte infaz Acılı aileden canlı yayında şok iddiaKırmızı ışıkta çifte infaz! Acılı aileden canlı yayında şok iddia#Kocaeli
Trabzonsporu üzen bir haber daha Yöneticinin babası fenalaştı, durumu...Trabzonspor'u üzen bir haber daha! Yöneticinin babası fenalaştı, durumu...#Trabzonspor
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
CEOsu istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...CEO'su istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti! Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...#Cisco
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
Business class tartışması... Kraliçenin avukatı uçaktan atıldıBusiness class tartışması... Kraliçe'nin avukatı uçaktan atıldı!#İngiltere
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
Neslihan Atagülden romantik 14 Şubat paylaşımıNeslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı!#Rasim Öztekin
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor - Konyaspor maçında yöneticisi Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan fenalaştı! Durumu ciddi...

#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Atilla Doğan
Trabzonspor - Konyaspor maçında yöneticisi Ertuğrul Doğanın babası Atilla Doğan fenalaştı Durumu ciddi...

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan'ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

EYÜP YUSUF TOPRAĞA VERİLDİ

Eyüp Yusuf'un cenazesi, Araklı ilçesindeki Erenler Mahallesi Kuran Kursu önüne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yusuf'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş ve Sami Karaman, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan ve Dorukhan Toköz ile vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı

Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Atilla Doğan

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi