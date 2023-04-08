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Trabzonspor, Kasımpaşa önünde moral arıyor

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#Trabzonspor#Kasımpaşa#Süper Lig
Trabzonspor, Kasımpaşa önünde moral arıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Bordo mavililerde teknik direktör arayışları sürerken bugün takımın başında İhsan Derelioğlu olacak. Kasımpaşa’da ise Kemal Özdeş 3. döneminde ilk sınavına çıkacak.

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Süper Lig’de son maçında Kayserispor’a yenildikten sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ankaragücü’ne yenilerek elenen Trabzonspor bugün Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçla kötü gidişatı durdurmak istiyor. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Serkan Asan, Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Trezeguet ve Lahtimi maç kadrosuna alınmadı.

Gözden KaçmasınTrabzonsporun Kasımpaşa maçı kadrosunda 4 eksik İhsan Derelioğlu...Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosunda 4 eksik! İhsan Derelioğlu...Haberi görüntüle

DERELİOĞLU İLE 2. KEZ

Abdullah Avcı’nın ardından Orhan Ak’ın da istifa ettiği bordo mavililerde bugün İstanbul deplasmanında takımın başında Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü İhsan Derelioğlu olacak. Karadeniz ekibinde teknik direktör arayışları sürerken Derelioğlu 2020-21’de Eddie Newton’un ayrılmasının ardından Alanyaspor maçında kulübede yer almış deplasmandaki karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu sezon 3. kez teknik direktör değişimine giden Kasımpaşa ise 3. döneminde Kemal Özdeş ile ilk sınavına çıkacak.

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Trabzonspor, Kasımpaşa önünde moral arıyor

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#Trabzonspor#Kasımpaşa#Süper Lig

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