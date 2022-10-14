Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır: Sakatlık beni geriye götürdü

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 gibi tarihi bir skorla yenen Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, stoper Marc Bartra ve kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: MONACO ÇOK İYİ TAKIM

Deplasmanda oyuna iyi başladık ama 10 kişi kalınca bizim için dezavantaj oldu. İstediğimizi yapıyorduk ama bir kişi eksik oynamak tabii ki çok zor. Monaco çok iyi bir takım. Ama bu maç onun telafisi oldu. Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık.

"SAKATLIĞIM BENİ GERİYE GÖTÜRDÜ"

Sezona daha iyi başladım ama sonra bir sakatlık geçirdim. 15-20 gün bir şey yapamadım. Toparlanmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi yüzde yüze yakın hissediyorum. İnşallah performansımı yükselterek devam etmek istiyorum. Sakatlık geriye götürdü.

"BEŞİKTAŞ MAÇI ZOR MAÇ"

Haberin Devamı

UEFA'da bir iddiamız var. Ligde de çok iyi bir konumdayız. Kasımpaşa maçında istediğimiz oyunu oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru alamadık. Beşiktaş, çok zor bir maç. Beşiktaş iyi bir takım ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Galip gelmek istiyoruz

Yusuf Erdoğan: GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN 'BİZ DE VARIZ' DEDİK

Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli bir maçtı. Bugün hem iyi oyun ve hem iyi skorla önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak. Daha üst turlara geçebilmek. İyi bir kadroya sahibiz. Gerçekten iyi bir insan grubuna sahibiz. Benim burada 9-10 ay oldu, hiçbir tartışma görmedim. Herkes birbiriyle çok iyi. Dışarıdan ulusal basından bizi yıpratmaya çalışan şeyler var. Ama biz gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz. Son şampiyon olarak, hedefimiz yine şampiyon olmak. Ülke futbolundan alacak kupamız, şampiyonluğumuz var. Emin adımlarla gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için biz de varız dedik.

BARTRA: TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

En önemli maçınız bir sonraki maçınızdır. Beşiktaş maçı da bizim için zor bir maç olacak. Çok vaktimiz yok. Hemen dinlenip iyi bir şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Taraftarlara teşekkürler. Onlarla birlikte çok iyi bir potansiyelimiz var. Onlarla birlikte her şeyi başarabiliriz.