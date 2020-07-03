Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor
Süper Lig şampiyonluğu yolunda pazar günü Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Trabzonspor, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması durumunda, İstanbul takımları karşısındaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaracak.
Bordo mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, aradan geçen 509 günde söz konusu takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
ÇİMŞİR'LE YENİLMEDİ
Diğer taraftan Trabzonspor’un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo mavililer, 12 karşılaşmanın 7’sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı.
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