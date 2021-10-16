Trabzonspor ile Fenerbahçe 130. randevuda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paşinyan sonunda pes etti Zengezur Koridoru açılıyorPaşinyan sonunda pes etti! 'Zengezur Koridoru' açılıyor#Zengezur Koridoru
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat Ticaret Bakanı Muş duyurdu...Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat! Ticaret Bakanı Muş duyurdu...#Mehmet Muş
Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü Hızla yayılıyor...Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü! Hızla yayılıyor...#Süper Grip
Korkunç detaylar ortaya çıktı Siyasileri kaçırma planı...Korkunç detaylar ortaya çıktı! Siyasileri kaçırma planı...#DHKP/C
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Dikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3e katladıDikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3'e katladı#Meteoroloji
Dünyadaki 5 şirketten biri Türkiyede yatırım planlıyorlarDünyadaki 5 şirketten biri! Türkiye'de yatırım planlıyorlar#Plazma
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA#Seyahat
Okuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti Öğretmen için karar verildiOkuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti! Öğretmen için karar verildi#Öğretmen
Avrupada görülmemiş skandal Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta bulduAvrupa'da görülmemiş skandal! Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta buldu#Belçika
Fakir biriyle aşk yaşarım... Ama ne kadar fakir'Fakir biriyle aşk yaşarım...' Ama ne kadar fakir? #Altın Fiyatları
Kızı yaşındaki sevgiliyle evlilik yürümedi: Ünlü oyuncu bir kez daha boşanıyorKızı yaşındaki sevgiliyle evlilik yürümedi: Ünlü oyuncu bir kez daha boşanıyor#Sean Penn
Risk almaktan kaçınmalıyızRisk almaktan kaçınmalıyız#Dolunay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor ile Fenerbahçe 130. randevuda

#Trabzonspor-Fenerbahçe#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspor ile Fenerbahçe 130. randevuda

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

- Ligde de Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

- Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe 58 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 48 maçta iki takım 18'er galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

- En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

- En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor-Fenerbahçe#Trabzonspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım