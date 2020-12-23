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GeriFutbol Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.



Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alanlar ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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