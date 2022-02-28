Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

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Ligin 27’nci haftasında 66 puan toplayan ve en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 32 puanla ligin 14’üncü sırasındaki Akdeniz ekibini ağırlayacak. İşte, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final elemelerinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1 Mart'ta Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da karşılaşacak.

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

HEDEF RÖVANŞ VE ÇİFTE KUPA

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini yarın karşılaşacağı Antalyaspor’a karşı alan Trabzonspor, ligin 16’ncı haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

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TÜRKİYE KUPASI 9 KEZ GELDİ

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş’ı yakalamak için mücadele edecek. Bordo mavililer bugüne kadar toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nı evine getirdi.

KUPA İÇİN 9 YIL SONRA YENİDEN

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası için bugüne kadar 7 kez karşılaşırken bordo mavililer 4, Antalyaspor 2 kez galip geldi, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 15 kez, Antalyaspor ise 9 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor ile Antalyaspor Türkiye Kupası için en son 2013 yılında Trabzon’da karşılaşmış ve karşılaşma bordo mavililerin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Karadeniz ile Akdeniz ekibi, 9 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası için bir kez daha mücadele edecek.

AVCI VE ŞAHİN BİR KEZ DAHA

Bu sezon alınan başarılarla Trabzonspor tarihine geçen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili takımda 27 hafta boyunca tek mağlubiyetini Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligin 16’ncı hafta mücadelesinde bordo-mavililerin golünü Cornelius atarken, Antalyaspor'un galibiyeti, penaltıdan Fredy ve Dorukhan Toköz kendi kalesine attığı golle gelmişti. Kariyerleri boyunca bir kez lig maçında karşılaşan teknik adamlar, ikinci karşılaşmalarını ise yarın oynanacak Ziraat Türkiye kupası elemesinde gerçekleştirecek.

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Fraport TAV Antalyaspor’da futbolcuyken Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla bir anda takımın başına geçen Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında 19 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa karşılaşmasına çıktı. Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor’un Süper Lig’de 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

TARAFTAR İKİ KUPAYI DA İSTİYOR

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını Ziraat Türkiye Kupası yolunda da yalnız bırakmıyor. Bu sezon takımlarının çifte kupa kazanmasını isteyen bordo mavili taraftarlar takımlarına destek için maçın biletlerine ilgi gösteriyor. Kupa mücadelesinin biletleri yüzde 82 oranında satılırken 30 binden fazla taraftarın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.