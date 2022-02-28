Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barış müzakerelerinde ilk tur sona erdi Peş peşe açıklamalarBarış müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Peş peşe açıklamalar#RUSYA
FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...#FIFA
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

#Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor Maçı#Süper Lig
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman İşte müsabakadan bilgiler

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa büyük bir puan farkıyla ilerleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor’u hem kupadan elemek, hem de ligde bozulan 27 maçlık namağlup serisinin rövanşını kupa maçında almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Haberin Devamı

Ligin 27’nci haftasında 66 puan toplayan ve en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 32 puanla ligin 14’üncü sırasındaki Akdeniz ekibini ağırlayacak. İşte, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final elemelerinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1 Mart'ta Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da karşılaşacak.

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

HEDEF RÖVANŞ VE ÇİFTE KUPA

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini yarın karşılaşacağı Antalyaspor’a karşı alan Trabzonspor, ligin 16’ncı haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE KUPASI 9 KEZ GELDİ

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş’ı yakalamak için mücadele edecek. Bordo mavililer bugüne kadar toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nı evine getirdi.

KUPA İÇİN 9 YIL SONRA YENİDEN

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası için bugüne kadar 7 kez karşılaşırken bordo mavililer 4, Antalyaspor 2 kez galip geldi, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 15 kez, Antalyaspor ise 9 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor ile Antalyaspor Türkiye Kupası için en son 2013 yılında Trabzon’da karşılaşmış ve karşılaşma bordo mavililerin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Karadeniz ile Akdeniz ekibi, 9 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası için bir kez daha mücadele edecek.

AVCI VE ŞAHİN BİR KEZ DAHA

Bu sezon alınan başarılarla Trabzonspor tarihine geçen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili takımda 27 hafta boyunca tek mağlubiyetini Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligin 16’ncı hafta mücadelesinde bordo-mavililerin golünü Cornelius atarken, Antalyaspor'un galibiyeti, penaltıdan Fredy ve Dorukhan Toköz kendi kalesine attığı golle gelmişti. Kariyerleri boyunca bir kez lig maçında karşılaşan teknik adamlar, ikinci karşılaşmalarını ise yarın oynanacak Ziraat Türkiye kupası elemesinde gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor’da futbolcuyken Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla bir anda takımın başına geçen Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında 19 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa karşılaşmasına çıktı. Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor’un Süper Lig’de 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

TARAFTAR İKİ KUPAYI DA İSTİYOR

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını Ziraat Türkiye Kupası yolunda da yalnız bırakmıyor. Bu sezon takımlarının çifte kupa kazanmasını isteyen bordo mavili taraftarlar takımlarına destek için maçın biletlerine ilgi gösteriyor. Kupa mücadelesinin biletleri yüzde 82 oranında satılırken 30 binden fazla taraftarın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu