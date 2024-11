Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi? Penaltıyı atladı | Golü vermeliydi | VAR neden çağırmadı

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Papara Park'ta oynanan ve tansiyonun oldukça yüksek olduğu maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

Karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un sayıları ise 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza'nın penaltılarından geldi.

Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın yönetimi ve verdiği kararlar, spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

beIN Trio ekibi, müsabakada çok konuşulan kararları mercek altına aldı.

İşte yapılan değerlendirmeler;

"KRİTİK NOKTADAN FRİKİĞİ ATLADI"

Maximin'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: "Ceza sahasına girmeden önce, dışında, Nwakaeme'nin diz darbesiyle Maximin yerde kalıyor. Kritik noktadan serbest vuruş. Kart olmaz."

Bülent Yıldırım: "Hemfikirim. Nwakame gelecek, Maximin'e baldırının üstüyle faul yaptı. Karta gerek yok."

Deniz Çoban: "Kritik noktadan bir frikiği atladı."

FAUL KARARI DOĞRU MU?

Okay'ın Mert'e müdahalesinde gol kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Okay, Mert Müldür'e bir faul yaptıysa şu anda yaptı. Hakeme göre bu bir faul. Top daha oyuna girmemiş. Dolayısıyla zaten faul olarak cezalandırılamaz bu pozisyon. Top filelere gitmeden önce maçın hakemi zaten düdüğü çaldı, faule hükmetti. Burada Okay ve Mert önce birbirlerini tutuyorlar. Pozisyon almak için formadan temas var çok hafif. İkisinin eli de birbirinin formasında. Yer alırken Okay rakibinin önüne geçip nizami şekilde golünü atıyor."

Bülent Yıldırım: "Okay mücadele halinde, mücadele karşılıklı. Bu pozisyonda faul yok. Top oyuna girmeden önce bu ihlal gerçekleşti. Dolayısıyla hakem burada, bu düdüğü çalmayı bir es bekleseydi, top filelere gittikten sonra faule işaret etseydi VAR'a inceleme şansı yaratacaktı. O da bir ihlal olmadığını, temasın önceden olduğunu belirtip golü verecekti. Hakemin yanlış tespiti ve erken düdüğü bir araya geldi. Faul yok. Gol."

Deniz Çoban: "Her çekme, her tutma ihlal değildir. Okay tutmuş ama karşılıklı tutma. Futbolun içindeki hamle."

SARI KART YETER Mİ, KIRMIZI GEREKİR Mİ?

Stefano Denswil'in Osayi'ye faulünde sarı kart yeterli mi, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Denswil'in yaptığı hareket, dizine yakın. Tehlikeli bölge. Tabanlarını rakibe gösteriyor. Çok riskli hareket. Hakem kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz. Kamuoyunun çoğu kabul eder. Sarı kartı şartlı kabul ediyorum. Neden? Burada Denswil'in tüm gücünü güç transferini rakibine yapamadığını düşünüyorum. Kramponun altı rakibine geliyor. Acımasızlık ve şiddet yok. O yüzden sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Temasın nereye, ne şekilde olduğu, hangi güç ve kuvvetle olduğu önemli. Dizi bükülü. Topla oynadı, iyi niyetli. Güç transferi anlamında dizin bükülü olması oyuncuyu kurtarıyor. Tam ayağı oturmuyor. Özet, sarı kartı bu nedenlerle kabul ediyorum. VAR devre dışı. Sahada hakem kırmızı kart verse, oyuncu sağlığı koruma felsefesinden eleştirmezdik."

Deniz Çoban: "Bu hareket kırmızı karta yakın. Sınırları zorlamış. Hakem açısından kritik. Kırmızı kartı daha doğru bulurdum."

"VAR'IN MÜDAHALESİ YANLIŞ"

52. dakikada Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: "VAR'ın müdahalesi çok yanlış. Bu sahada da penaltı değil. Okay vurdu, Djiku gelip alttan vurmadı. Okay'ın ayağı aşağı inerken süper slow motion da bile o darbeyi net alamıyoruz. Bu öyle bir pozisyon değil. Bu bir ihlal değil. Pozisyon kale vuruşuyla başlamalıydı. Sahada da devam, VAR müdahalesi de çok yanlış."

Bülent Yıldırım: "VAR hakemi neyi düşünerek müdahale etti. Bahattin Duran ile hemfikirim. Okay çoktan vurdu. Kayarak müdahale söz konusu değil. Okay'ın ayağına gelen bir darbe söz konusu değil. Okay'ın ayağı yukarıdan aşağıya iniyor, Djiku'nun aşağıdan yukarı, ayaklar çarpışıyor. VAR müdahalesi yanlış. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "VAR'ın müdahalesi yanlış. VAR hatalı bir müdahalede bulundu. Pozisyonda penaltı da yok. Hakem buna penaltı verse, VAR karışıp penaltıyı iptal ettirir miydi? O kadar penaltıdan uzak."

Bahattin Duran: "(Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı) Burada VAR müdahalesi ile birlikte 7 dakika 26 saniye boyunca oyun durdu."

"SAHADA PENALTI AMA..."

Banza - Çağlar mücadelesinde VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: "Bu pozisyon sahada penaltı. Çünkü, Çağlar pozisyonunu kaybediyor, topla oynayamıyor. Trabzonsporlu Banza topu hakimiyetine alıp öne geçiyor. Çağlar'ın hareketi kesin penaltı. Bizim ülkemizde bir VAR çıtasından bahsediyoruz. VAR çıtasına göre ülkemizdeki, müdahale doğru. UEFA standartlarında fazla müdahale edilmez. Bizim futbol iklimimizde VAR müdahalesi doğru. Çağlar'ın gecikmiş müdahalesi penaltı."

Bülent Yıldırım: "Çağlar'ın hareketi riskli. Ayağınızı savurup topla oynayamazsanız penaltı. Bu kararı vermesi gereken kişi hakemdi. Hakem vermediği için VAR müdahale etti. VAR çıtası nerede belli değildi bu maçta. Teorisi, uluslararası uygulamasına göre hakem kararı vermedi. VAR müdahalesi yanlış. Pozisyon penaltı mı, penaltı. Çok ufak bir müdahale var. Küçük bir kontak. Hükmü vermesi gereken hakem. Tak diye vurma yok, çekme, basma yok. O zaman VAR'ın karışmaması gerek."

Deniz Çoban: "Penaltı. Çağlar'ın ayağı rakibe vuruyor. Bu teması çözecek kişi hakem. İş VAR üzerinden gidiliyor ama sahadaki hakem kararı verse bu iş bitecek. Oyun 7.5 dakika durdu, bir önce tartışmalı penaltı kararı var, belki içine sinmedi bilmiyoruz. Oyun başladı, 20 saniye sonra bu pozisyon oldu. Konsantrasyonu bozulmuş olabilir. VAR müdahalesi doğru diyeceğim ama şartlı doğru diyorum, eğitimlerde de söyleniyor bu, ülkelere özel farklı seviyelerde kullanılabilir VAR müdahalesi. Bizim çıtayı getirdiğimiz nokta, en alt düzeyin daha da altında. Onlara bakınca buna müdahale herkesce isteniyor. Yanlış diyemiyorum. Uluslararası, FIFA, UEFA standardında VAR müdahale etmesin derler ama bizim ülkemizde müdahale ediliyor."

GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol öncesi İrfan Can - Eren mücadelesinde devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Gol nizami, faul yok."

Bülent Yıldırım: "Etkili bir müdahale yok. Gol nizamı. Bu pozisyon faul değil."

Deniz Çoban: "Golün verilmesi doğru. Faulü gerektirecek bir müdahale yok."

"ELE TEMAS VARSA PENALTI"

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Banza elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Bu top, bu elle buluştuysa bu pozisyon nedir, penaltıdır. Bu yükseklere çıkan bu kol, rakibin yüzüne ulaşırsa yine penaltı. Banza vuruyor ve Çağlar'ın burnu oynuyor. Öyle enteresan bir poziyon ki, hem top elle buluşuyor hem de kolu Çağlar'ın burnuna geliyor. Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi gerekirdi."

Bahattin Duran: "En-Nesyri, Trabzonsporlu oyuncunun sırtına basarak mı yukarı çıkıyor, o basmadan ötürü mü oyuncu dağılıyor? Defans oyuncuları omuzlarında el hissedince dağıldıklarını göstermek için öne doğru bir hareket yapıp kollarını açarlar. Bu riskli bir hamledir. Burada kesin kararı verecek olan hakemdir. Trabzonsporlu oyuncu kolunu açınca doğal olmayan şekilde top ele geliyor. VAR hakeminin, hakemi izlemeye devam edip öncesinde topun doğal olmayan ele geldiğini göstermesi, En-Nesyri'nin müdahalesini de göstermesi gerekirdi. Bence penaltı. Bence VAR müdahale etmeliydi. İspat edebildiğim görüntü var."

Deniz Çoban: "Bu pozisyon iki şekilde penaltı. Hem Banza elle oynadığı için hem rakibinin yüzüne kontrolsüz müdahale. VAR müdahale etmeli. Bu pozisyonda En-Nesyri de faul yapıyor ama buradaki uygulanması gereken konu, karar verecek olan hakem. Hakemi davet edecektiniz, gelecekti, elle oynamayı gösterecektiniz. Bir de bu var, buna da bakabilirsin. Hakem de izleyip kararı verecek."

SARI KART, KIRMIZI KART...

Enis Destan'ın Amrabat'a müdahalesinde faul var mı, kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Buranın tek çözümü vardı, her iki oyuncuyu ihraç etseydi çok doğru yapardı. Enis gelip yukarıdan kontrolsüz faul yaptı. Tendonu aşağı doğru kanırttı. Sarı kart 1. Amrabat topa uzanmaya çalışırken Enis oyunun başlamasını geciktirmesin diye topu tuttu. Amrabat da oyunu hızlı başlatmak için topa uzanırken kolu Enis'in çenesine geldi. At ikisini de kurtul. Mis gibi olurdu. Vurma yok ama Amrabat topu almaya çalışırken kol içi geldi."

Bahattin Duran: "Enis, gayret etse, yukarıdan biraz daha kanırtsa direkt kırmızı kart olacak."

Deniz Çoban: "Her gerginlikte hakem tek taraflı kart gösterdi. Enis Destan iki sarı karttan kırmızı, Amrabat da ikinci sarı karttan kırmızı."