Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum! Jorge Jesus'un mağlubiyetteki payı, Crespo'nun kırmızı kartı, Abdullah Avcı'nın taktiği...

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en kritik maçında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlayan mücadelenin ikinci yarısında Miguel Crespo kırmızı kart görünce Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.

Sonrasında vites yükselten Trabzonspor, 61. dakikada Maxi Gomez ile öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+11. dakikada Trezeguet'den geldi.

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FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 29 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 26'ye yükseltti.

DEV MAÇIN YAZAR YORUMLARI

Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Engin Kehale köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: ABDULLAH AVCI KASIM-ARALIK'TA KAZANDI

Trabzonspor, hazırlık dönemini iyi geçirdiğini Fenerbahçe karşısındaki oyunuyla gösterdi.

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Ligin ikinci faslı başladı, cuma-cumartesi oynanan ilk 5 maçın dikkat çekici özelliği uzatma sürelerindeki artıştı. Derbide toplam 17, Ümraniye-Başakşehir’de 16, Kasımpaşa-Sivas’ta 15, Hatay’da 14, Antalya’da 13 dakika eklendi maçlara.

TFF’nin Dünya Kupası’ndan aldığı ilhamı takdir etmekle birlikte üzülerek söylemeliyim ki Süper Lig’in kanayan yarasının ilacı bu değil. Zira bu ülkede futbolcular dinlenerek oynamayı tercih ediyorlar, uzatma sürelerinden filan rahatsız değiller. Dün size derbiden rastgele bir sekansı, 30’la 35 arasını özetleyeyim: 30:00’da King’in faulüyle oyun durdu. Yeniden başlayan oyun 30:20’de bu kez Samuel’in faulüyle kesildi.

Taçla süren oyunu 32:05’te Crespo’nun faulü durdurdu. Sağlık ekiplerinin sahaya girmesinin ardından 33:30’da tekrar başlamıştık ki 34:05’te Visca’nın faulü ve faul sonrası seremoniyle tamamladık beş dakikayı! Dün ilk devrede iki takımın ceza alanında toplam topla buluşma sayısı 15, toplam faul sayısıysa 18’di. Daha önce defalarca yazdığım gibi, yerde 10 saniyeden fazla kalan sporcu kenara gönderilip, bir sonraki düdüğe kadar oyun dışında kalma zorunluluğu getirmediğimiz sürece Süper Lig’in bu berbat faul seremonisinden kurtuluşu yok.

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DAHA CiDDi, DiRi, REALiST VE KONSANTRE

Neyse ki derbinin ikinci yarısında daha fazla futbol oynandı. Avcı’nın ekibinin Kasım-Aralık hazırlık dönemini iyi geçirdiğini söyleyebiliriz: Kadro derinleşti, dokunulmaz görünenlere alternatifler yaratıldı. Hazırlık döneminde stoperde Gbamin, sol bekte Arif, sol önde Naci ve santrforda Umut’un iyi performansları rekabeti artırdı. Hayatta alternatifin kadar iyisin. Dün Gomez daha ciddi, Trezeguet daha diri, Abdülkadir daha realist, Bartra-Hugo çok daha konsantrelerdi kesinlikle.

Jesus’un hanesindeki dünkü en önemli eksi puansa bence şuydu: Kırmızı kart öncesi kenara Valencia gelmişti, muhtemelen Batshuayi’yi çıkaracaktı. Nedense Fenerbahçe’de değişiklikler çok yavaş yapılıyor, o hamle gerçekleşene kadar Belçikalı santrfor tescilli bir özensizlik yapıp Crespo’nun kırmızı kartına zemin hazırladı.

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FIRAT AYDINUS: MAÇIN KADERİNİ CRESPO'NUN KIRMIZISI VE TRABZONSPOR'UN ARZUSU BELİRLEDİ

Bordo mavili takım ihtiyacı olan 3 puanı ikinci yarıdaki akıllı oyunuyla kazanırken, Fenerbahçe’nin kırmızı kartı sorgulaması gerekir.

Sonuca bağlı olarak her iki takım için de olumlu veya olumsuz kısmen psikolojik kırılmanın yaşanacağı bir maçtı. Bir tarafta 8 Mart 2021’den beri evinde maç kaybetmeyen Trabzonspor, diğer tarafta bu sezon neredeyse her 4 şutundan 1’i gol olan lider Fenerbahçe vardı. Verilen Dünya Kupası arasından sonra sahada nasıl bir Fenerbahçe olacağı tahmin edilse de, tahmin edilemeyen durum Trabzonspor’un nasıl oynayacağı idi. İlk dakikalarda Trabzon Fenerbahçe’nin defansif kurgusunun zaaflarından yararlanmak için savunma arkasına uzun toplar atarak sonuca gitmeyi hedefledi. Fenerbahçe ise kapılan toplarda ani çıkışlarla rakibini dengesiz yakalamak istedi. Bu süreçte King’in güzel vuruşu sonrası direkten dönen top ve Trabzonspor adına Gomez ile yakalanan fırsatlar vardı. Sonrasında yine King’in bir kafa vuruşu ve Ferdi’nin çektiği şut vardı.

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iLK YARI SAMAN ALEVi GiBiYDi

Trabzonspor baskılı oyununu zaman zaman ilk yarı gösterse de sonuca götürecek final pozisyonuna giremedi bir türlü. Fenerbahçe’nin ilk yarı boyunca taktiği ani kaptığı toplarla çok hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye geçip skoru bulmaktı. King’in direkten dönen şutu sonrası ilk yarının en güzel anlarından biri, öncesinde ofsayt olsa da Abdülkadir’in şutu ve Altay’ın kurtarışıydı. Saman alevi gibi parlamaya aday, kısır ve pozisyonsuz bir yarı izledik. İlk devre Trabzonspor Visca’sız, Fenerbahçe Batshuayi’siz oynadı! Trabzon için Hamsik, Fenerbahçe için de Enner Valencia arandı.

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İkinci yarı daha ilk dakikaları ile ilk devreye nazaran başka çehrede bir maç seyredeceğimizi gösterdi. Avcı, taktiğini ve oyun sistemini değiştirip, hızlı forvetlere araya atılan toplarla Fenerbahçe defansının zaafından yararlanmak istedi. Bunun ilk meyvesini 54. dakikada Trezeguet’nin yakaladığı Altay’ın kurtardığı pozisyonda gördük. 57. dakikada Crespo’nun kırmızı kartı orta sahada ve dolayısı ile oyunda bütün dengeleri değiştirdi. Ve kartlar yeniden dağıtıldı.

TEKNiK ADAMLARIN SATRANCI

Ardından Gomez’in tam bir golcü vuruşu ile gelen golü sonrası yapılan değişikliklerle maç teknik adamların satranç tahtasındaki taktik savaşına döndü.

Fenerbahçe’nin beraberliği bulmak için yüklendiği zamanlarda Trabzonspor araya atılan toplarla yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Özellikle Umut kaçırdığı pozisyonlarla Trabzonspor’un son dakikaları stresli geçirmesine sebep oldu. Umut’un yapamadığını Trezeguet yaptı ve maçın son saniyelerinde ikinci golü atarak fişi çekti.

YENiLGiDE JESUS’UN DA PAYI VAR

Trabzonspor açısından baktığımızda ihtiyacı olan üç puanı ikinci yarıdaki akıllı oyunuyla kazanmasını bildi. Fenerbahçe cephesinden baktığımızda ise sorgulanması gereken Miguel Crespo’nun bölge ve pozisyon olarak iki gereksiz ve anlamsız müdahalesi ile gördüğü kartlar neticesinde atılmasıdır. Kısmen Jesus ama ziyadesi ile bu sonucu tayin eden Crespo ve Trabzonspor oldu.

ENGİN KEHALE: ZİRVE YARIŞINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Trabzonspor’un Fenerbahçe maçındaki kazanımları üç puandan daha fazlası.

Dünya Kupası arası öncesi Fenerbahçe’nin Giresunspor mağlubiyeti, ligin dinamiğini biraz değiştirdi. Sarı lacivertliler, o güne kadar hocasıyla, taraftarıyla, oyunuyla, enerjisiyle ligin favorisi gibi gözüküyordu. Ancak bu mağlubiyet ile dönüşte alınacak olası bir Trabzonspor yenilgisi, bir anda ligin yeniden başlaması anlamına gelebilirdi. Trabzonspor, ritmini bulamadığı ilk 13 maçın ardından bir aylık hazırlık ve Visca’nın iyileşmesiyle, bu karşılaşma özelinde olası bir galibiyetin kendilerini tekrar yarışın içerisine sokacağının bilincindeydi. Mağlubiyet ise zaten kendini bulamamış bordo mavilileri bir kaosun içerisine sürükleyebilirdi.

BOL FAULLÜ iLK 45 DAKiKA

İki takım da bu hisler içerisinde, ilk etapta yenilgi seçeneğini ortadan kaldırmak için başladı maça. Çok fiziksel, 18 faullü temponun düşük olduğu bir 45 dakika izledik. Ferdi’nin etkili oyunu, Joshua King’in direkten dönen şutu ve ABDULLAH AVCI’nın Trezeguet üzerinden hızlı hücum planı devrenin akılda kalan noktaları olsa da oyun anlamında keyif veren bir futbol görmedik.

Maç 60-70’lere kadar böyle gider, kulübe de skoru belirler derken Fenerbahçe için saha içi düzen tepetaklak oldu. Önce Trezeguet’nin deliciliği ile Visca’nın ayağından gelen net gol fırsatı, Crespo’nun kırmızı kartı ve son olarak Maxi Gomez’in golü. Sarı lacivertlilerin temaslı, agresif oyun ile kart dengesini iyi kurması gerektiği artık net olarak gözüküyor (son üç maç üç kırmızı kart).

Trabzonspor ise fiziksel olarak daha diri, Visca ile daha verimli, Trezeguet’nin formu ile de daha tehlikeli olmuş gibi gözüküyor. Mısırlı oyuncu, iyi oyununu son dakika golüyle taçlandırarak skoru belirleyen isim oldu. Kırmızı kart maçın gidişatında belirleyici olsa da bordo mavililerin bu maçtaki kazanımları üç puandan daha fazlası.