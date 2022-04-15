Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası gerginlik! Viviano açıkladı

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Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken maç sonu tünelde gerginlik yaşandı.

'BUNLARA HİÇ GEREK YOK'

Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Emiliano Viviano, durumu "Tünelde biraz gerginlikler oldu ama bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor, hak ederek burayı götürüyor. Sonunda umarım şampiyon olacaklardır çünkü bunu hak ediyorlar. Geçen sene Beşiktaş maçında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sona doğru giderken böyle gerginlikler oluyor" ifadeleriyle açıkladı.

'HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEMEK İÇİN ALKIŞLAMIŞTIM'

Viviano sözlerini "Bu ligi, bu sene en iyi oynayan takım, Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar diye düşünüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Beşiktaş'la da benzer gerginlikler olmuştu. Onlara hak ettiklerini söylemek için alkışlamıştım" şeklinde tamamladı.

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