Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası gerginlik! Viviano açıkladı

#Trabzonspor#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası gerginlik Viviano açıkladı

Fatih Karagümrük'ün kalesini Emiliano Viviano, Trabzonspor maçı sonrasında tünelde gerginlik yaşandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken maç sonu tünelde gerginlik yaşandı.

'BUNLARA HİÇ GEREK YOK'

Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Emiliano Viviano, durumu "Tünelde biraz gerginlikler oldu ama bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor, hak ederek burayı götürüyor. Sonunda umarım şampiyon olacaklardır çünkü bunu hak ediyorlar. Geçen sene Beşiktaş maçında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sona doğru giderken böyle gerginlikler oluyor" ifadeleriyle açıkladı.

'HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEMEK İÇİN ALKIŞLAMIŞTIM'

Viviano sözlerini "Bu ligi, bu sene en iyi oynayan takım, Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar diye düşünüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Beşiktaş'la da benzer gerginlikler olmuştu. Onlara hak ettiklerini söylemek için alkışlamıştım" şeklinde tamamladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk