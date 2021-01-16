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GeriFutbol Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!

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Trabzonspor'da Enzo Perez heyecanı yaşanıyor. Daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan Arjantinli yıldız tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

Trabzonspor'da adeta yılan hikayesine dönen Enzo Perez transferinde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

Enzo Perez için kritik hafta
Enzo Perez için kritik hafta

BAĞLARINI KOPARACAK
Artık Perez'in River Plate ile bağlarını koparması bekleniyor. Trabzon yönetimi, tecrübeli yıldıza, "Kulübünle sorunlarını çözüp Türkiye'ye gel" davetinde bulundu.

Önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Enzo Perez ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. (Takvim)

Trabzonspor, Enzo Perezi imzaya çağırdı

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