Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!

Trabzonspor'da adeta yılan hikayesine dönen Enzo Perez transferinde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

BAĞLARINI KOPARACAK

Artık Perez'in River Plate ile bağlarını koparması bekleniyor. Trabzon yönetimi, tecrübeli yıldıza, "Kulübünle sorunlarını çözüp Türkiye'ye gel" davetinde bulundu.

Önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Enzo Perez ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. (Takvim)

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