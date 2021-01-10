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Haber Giriş: 10.01.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Enzo Perez için kritik hafta

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River Plate’in 34 yaşındaki yıldız orta sahası Enzo Perez ile görüşmelerini sürdüren Fırtına hafta başında menajerinden net cevabı alacak.

Trabzonspor önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha merkezine bir takviye daha yapacak.

Abdullah Avcının büyük isteği: Enzo Perez
Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez

Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek. (Takvim).

Trabzonsporda Enzo Perez için kritik hafta

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