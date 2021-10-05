Trabzonspor deplasmanda daha başarılı

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Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor maçı 2-2 berabere bitti.

Evinde ise tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.