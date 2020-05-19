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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Trabzonspor çalışmalarına devam etti

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Trabzonspor çalışmalarına devam etti
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor çalışmalarına devam etti

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