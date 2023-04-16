Canlı Anlatım: Trabzonspor Beşiktaş maçı

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

DELE ALLİ SEZONU KAPATTI

Beşiktaş’ın İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapattığını açıkladı.



Beşiktaş, Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dele Alli, “Ameliyatım bitti ve başarıyla geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezon kapandı. Bana destek olan ve sevgi gösteren tüm Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig’de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2’lik skorla berabere sonuçlanmıştı.



KARTAL LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.



ŞENOL GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ, TRABZON'DA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.



CENK TOSUN RİSKE EDİLMEYECEK

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Maç öncesi Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek. Öte yandan geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi devam eden Cenk Tosun ise Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Trabzonspor karşısında riske edilmeyecek.



VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Kadir sağlam olacak.

VAR'DA METE KALKAVAN

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Trabzonspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Zorbay Küçük olacak.