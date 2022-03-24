Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte kritik müsabakanın tarihi

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk tarihinin hesaplarını yapan Trabzonspor'da gözler kritik Nisan ayına çevrildi. Bordo-mavililer ligde 5, kupada ise 1 maç oynayacağı söz konusu ayda rakiplerine bakmaksızın ligde 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşacak. İşte, Trabzonspor-Beşiktaş maçı tarihi...

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına 24 Mart Perşembe günü başlayacak olan bordo-mavililer 3 Nisan Pazar günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BİLETLER KARABORSADA

Süper Lig’in 31’inci haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor maçının biletleri, dün satışa çıktıktan sonra 10 dakika içerisinde tükendi. Gişelerden ve Passolig uygulamasında satışa çıkan 40 bin 248 bilet dakikalar içerisinde satılırken, sabahın erken saatlerinde gişe önünde beklemeye başlayan çok sayıda taraftar bilet alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor’un önceki karşılaşmalarına göre fiyat yükselttiği maçın biletleri büyük talep görürken fazladan bilet alan fırsatçılar biletleri yüksek bedelli olarak sosyal medyada satışa çıkardı.

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Karşılaşmanın biletini sosyal medyada satmaya çalışan kişilerin 350 TL’den aldığı kale arkası bileti için 500 TL’den, 450 TL’den satılan Fırtına tribünü bileti için 550 TL’den, 650 TL'den satılan Doğu Bloku bileti için de 800 TL'den pazarlık yaptığı görüldü. Biletlerin yeniden satışa çıkmak üzere kulübe devredilmek yerine karaborsada fahiş fiyatla satılmasına taraftarlar tepki gösterdi. Bordo mavili kulüp daha önceki karşılaşmalarda maç biletleri karaborsada satan kişilere suç duyurusunda bulunmuştu.