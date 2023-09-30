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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert tepki: Terbiyesizlik

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Süper Lig
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan sert tepki: Terbiyesizlik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 18:35

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de oynanan Pendikspor karşılaşması sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Trabzonspor-Pendikspor maçı, bordo-mavililerin 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Müsabakada çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy cezalı duruma düştü.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonu açıklama yaparak hakem kararlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

“TERBİYESİZLİK YAPILMAYACAK”

Başkan Doğan, “Bu tür konuşmaları yapmayı seven biri değilim ama sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkesle alakalı konuşuyorum. Hakemler de federasyon da fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak” diye konuştu.

 

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“HERKES AYAĞINI DENK ALACAK”

Müsabaka hakemlerini eleştiren Doğan, “Mendy’nin atıldığı pozisyonda hakem pozisyonu gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Neyi gördüğünü çıkıp açıklayacak. VAR’daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gittiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz? Sadece bu haftayla alakalı konuşmuyorum. Bu terbiyesizliğin bir yerde bir sınırının gelmesi lazım. Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak, çok net söylüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Süper Lig

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