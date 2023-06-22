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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den bir kulübe vermeyiz'

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#Transfer#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Uğurcan Çakırı Türkiyeden bir kulübe vermeyiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 13:26

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den herhangi bir kulübe vermeyeceklerini söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Galatasaray ile ismi anılan Uğurcan ile ilgili açıklama yapan Doğan, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den bir kulübe transfer olmayacağını söyledi.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözlerl;

Uğurcan bizim kaptanımız, örnek bir kaleci. Kendisi her zaman 'Trabzonspor'un çıkarı neyse onu yaparım' diyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri talip olursa ve Uğurcan isterse vedalaşabiliriz. Ancak Türkiye içinden böyle bir durum olmaz.

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RESMİ TEKLİF YOK

Onu Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz, söz konusu değil. Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini, hem onun açısından hem de Türk futbolu açısından isteriz. Şu an resmi olarak böyle bir teklif yok

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#Transfer#Trabzonspor#Galatasaray

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