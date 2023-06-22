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Kayserispor'da başkan Ali Çamlı'dan Çağdaş Atan ve transfer açıklaması!

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#Kayserispor#Çağdaş Atan#TFF
Kayserisporda başkan Ali Çamlıdan Çağdaş Atan ve transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:23

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan'ın görevinden ayrılacağı yönündeki iddia hakkında konuştu.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

HİÇBİR YERE GİTMEYECEK

Çağdaş Atan'ın görevden ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Çamlı, "Çağdaş Hoca'nın gitme mevzusunu ben dışarıdan duyuyorum. Çağdaş neden gitsin? Çağdaş karakter olarak, insani ilişkiler olarak, taktik bilgi olarak, çok değerli bir hoca. Her zaman kardeşim. Bizim ailemizin çocuğudur. Ben hoca değiştirmeyi sevmiyorum. Çağdaş hiçbir yere gitmeyecek. Buradan ilan ediyorum" dedi.

GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ OLACAK

Başkan Ali Çamlı, transfer konusunda ise "Kayserispor da geçen seneden daha iyi olacak. Ne Çağdaş gider ne Kayserispor'un tahtası kapalı kalır. İnşallah Kayserispor, her sene üstüne koyarak devam edecek" şeklinde konuştu.

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