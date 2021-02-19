Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması!

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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağa, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galibiyet serisini değerlendiren Ağaoğlu, "Hoca gibi ben de puanları saymıyorum. Sadece dördüncüyüz onu biliyorum. Yenilmezlik serisi galibiyet serisi bir şey ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman sıfırdan başlıyorsunuz." dedi.

F.BAHÇE MAÇINA DA...

Ağaoğlu sözlerini, "Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz. Fenerbahçe maçı Başakşehir önem derecesiyle aynı. Trabzonspor her maça aynı ciddiyet ile çıkıyor. Fenerbahçe maçına da aynı ciddiyetle çıkacağız." ifadeleriyle sürdürdü.

Genç oyuncular hakkında da yorum yapan Ağaoğlu, "Mutlu olduğum durum ise genç oyuncuların forma şansı bulması. Kağan örnek olarak. Çok umut vaat eden genç futbolcumuz. Bana göre mükemmel oynadı ve uzatmalarda mutlak pozisyonu ayağıyla çıkardı" şeklinde konuştu.