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GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Futbol oynamak mümkün gözükmüyor''
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Futbol oynamak mümkün gözükmüyor''

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Futbol oynamak mümkün gözükmüyor''
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, " Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da hayallerimize ne kadar yakın olsak da hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün dünya geneline hızla yayılarak, insanlığı acımasızca tehdit eden bir pandemi halini aldığını belirterek, "Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Sıkı tutmaya da devam ediyoruz. Hayatın her alanında, ekonominin her sektöründe, gündelik hayatımıza derinden tesir edecek kadar sıkı bir şekilde yapılan kısıtlamalar ve alınan tedbirler, bu salgının ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da, hayallerimize ne kadar yakın olsak da Bu noktada yapabileceğimiz tek şey; COVID-19'a ilişkin sağlık otoritelerinin tüm uyarılarını dikkate alarak bireysel sorumluluğumuzu, bir vatandaşlık ödeviymişçesine hayata geçirmek. Hepimizin hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor.

Biliyoruz ki ne kadar az kişi bu virüse yakalanırsa, sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük de, hastanelerimizin kapasite yükü de o kadar azalacak. Bu yüzden sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sürecinin en kısa zamanda kontrol altına alınması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimize yeniden aynı samimiyetle sarılabileceğimiz, sevdiklerimizce güneşin tadını dışarıda özgürce çıkarabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi temennisi ile hepinize sağlıklı günler diliyorum."

 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbol oynamak mümkün gözükmüyor

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