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Trabzonspor, Basel maçı bilet gelirlerini AFAD’a aktardı

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#Trabzonspor#Basel#Deprem
Trabzonspor, Basel maçı bilet gelirlerini AFAD’a aktardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 20:08

Trabzonspor, Basel maçından elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL + KDV'lik bilet gelirinin AFAD'a aktarıldığını açıkladı.

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Trabzonspor, Basel maçından elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL + KDV’lik bilet gelirinin deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evimizde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışladı.

Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL +KDV’lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD’a aktarıldı.

Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

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Trabzonspor, Basel maçı bilet gelirlerini AFAD’a aktardı

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#Trabzonspor#Basel#Deprem

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