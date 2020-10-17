Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.

Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, Şubat 2015'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i evinde yenemiyor. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan son iki Süper Lig maçı berabere biterken, lig tarihinde bu rekabette üst üste üç beraberlik yaşanmadı.

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u yendiği yedi maçın beşinde gol yemedi. Bordo mavili ekip ise İstanbullu rakibini mağlup ettiği dokuz lig karşılaşmasında ortalama 3.2 gol attı.

Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında Başakşehir'i mağlup eden tek yabancı teknik direktör olan Hugo Broos, o karşılaşmada bu rekabet tarihindeki en farklı skora imza atmıştı.

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da gol yiyen Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig tarihinde ilk kez dört maçlık gol atamama serisi yaşayan Başakşehir'in son golünü geçen sezonun son karşılaşmasında Edin Visca kaydetti. 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla şut çeken takım olan Başakşehir, ligde şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan tek ekip konumunda.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında iki gole doğrudan katkı sağlayan Gaston Campi, daha önceki 24 karşılaşmada sadece bir asist yapabilmişti.

Başakşehir'in 2014/15'ten bu yana Trabzonspor'a Süper Lig'de attığı 18 golün yarısında Edin Visca'nın katkısı var.