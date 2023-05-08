Trabzonspor - Ankaragücü maçında iki kırmızı kart çıktı! Tolunay Kafkas tribüne gönderildi

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart şoku yaşandı.

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında Stelios Kitsiou, Marek Hamsik'e yaptığı müdahale sonrası Erkan Özdamar'dan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kart sonrası Ankaragücü oyuncuları itirazda bulunurken Teknik Direktör Tolunay Kafkas da tepki gösterdi.

Hakem Erkan Özdamar, itirazları nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Tolunay Kafkas ve Stelios Kitsiou, Süper Lig'de oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında yer alamayacak.