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Trabzonspor - Ankaragücü maçında iki kırmızı kart çıktı! Tolunay Kafkas tribüne gönderildi

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#Ankaragücü#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspor - Ankaragücü maçında iki kırmızı kart çıktı Tolunay Kafkas tribüne gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 20:30

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olan MKE Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou ve Teknik Direktör Tolunay Kafkas ihraç edildi.

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart şoku yaşandı. 

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında Stelios Kitsiou, Marek Hamsik'e yaptığı müdahale sonrası Erkan Özdamar'dan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kart sonrası Ankaragücü oyuncuları itirazda bulunurken Teknik Direktör Tolunay Kafkas da tepki gösterdi. 

Hakem Erkan Özdamar, itirazları nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Tolunay Kafkas ve Stelios Kitsiou, Süper Lig'de oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında yer alamayacak.

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#Ankaragücü#Trabzonspor#Süper Lig

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