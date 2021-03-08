Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.

Alanyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kazanabilen Trabzonspor, tek galibiyetini Kasım 2019'daki son karşılaşmada aldı. Trabzonspor'u Süper Lig'de üç maçtır mağlup edemeyen Alanyaspor, daha önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı. Sahasında oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, bu süreçteki iki yenilgisini de gol atamadığı karşılaşmalarda aldı. Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor, Kasım 2020'deki Antalyaspor karşılaşmasından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son dokuz maçın birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini bu sezon Galatasaray'dan aldı. Pazartesi günleri oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Trabzonspor, tek galibiyetini Mayıs 2019'da Kayserispor karşısında aldı. Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçında gol atamayan Alanyaspor, dış sahada daha uzun bir suskunluğu sadece Ekim-Kasım 2018 arasında yaşadı. Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'ın Süper Lig'de hiçbir maçta gol katkısı sağlayamadığı takımlar arasında en uzun süre sahada kaldığı rakibi Alanyaspor. Alanyaspor forması giyen Georgios Tzavellas'ın Süper Lig kariyerinde attığı beş gol de duran top organizasyonları sonucunda geldi.

Alanyaspor'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı tek mağlubiyetini 4-1'lik skorla alırken, diğer altı karşılaşmada toplam 4 gol yedi.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BORDO-MAVİLİLER, BİR ENGELİ DAHA AŞMAK İSTİYOR

Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.