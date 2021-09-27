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Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?... Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 11. randevuda

#Trabzonspor#Alanyaspor#Süper Lig
Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda... Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 11. randevuda

Trabzonspor Alanyaspor maçı ile iki takım karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 5-2 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde 2+ maçta konuk ettiği takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Alanyaspor. Trabzonspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada deplasmanda aldı. Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmaların tamamında ikişer gol attı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Alanyaspor, daha önceki 18 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son üç maçta da gol yemeyen Alanyaspor, daha önceki 27 karşılaşmada iki gole kapama yapabilmiş ve toplam 54 gole izin vermişti.

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan son üç Süper Lig maçında da birer gol sevinci yaşadı.

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Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakeme'nin Süper Lig'de gol atamadığı takımlar arasında Alanyaspor'dan daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Fenerbahçe. Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu ilk üç maçta üç golde pay sahibi olan Alanyaspor orta sahası Emre Akbaba, daha sonraki beş karşılaşmada tek gole katkı sağlayabildi ancak bu golü son karşılaşmada kaydetti. Alanyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını kaybeden Abdullah Avcı, 2011/12'den bu yana sadece Sivasspor'dan üst üste iki iç saha yenilgisi aldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Trabzonspor.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

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En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

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#Trabzonspor#Alanyaspor#Süper Lig