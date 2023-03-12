Canlı anlatım: Trabzonspor - Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 1-1 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 8' Yusuf Yazıcı, 45+1' Ndiaye

Kırmızı kart: 23' Belhanda(Adana Demirspor)

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan, siopis, Abdülkadir, Bardhi, Yusuf

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre Akbaba, Belhanda

ADANA DEMİRSPOR'dA ONYEKURU VE YUSUF ERDOĞAN KADRODAN ÇIKARILDI

Adana Demirspor, Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan'ın sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayacağını açıkladı.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Adana Demirspor, bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyet alamadı. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçın beşinden puansız ayrılan Trabzonspor, daha önceki 64 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Bu sezon şimdiden yedi yenilgi yaşayan bordo-mavililer, en son 2017/18'i daha yüksek bir sayıyla tamamladı.

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Bu sezon Süper Lig'de dört deplasman galibiyeti alan Adana Demirspor, daha önce sadece 2021/22'yi daha yüksek bir sayıyla tamamladı. Süper Lig'deki 36 maçlık iç saha yenilmezlik serisi Ümraniyespor karşısında sona eren Trabzonspor, Mart 2021'den bu yana evinde üst üste iki mağlubiyet almıyor. Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 23 maçın sadece üçünü kazanabilen Adana Demirspor, bu galibiyetlerin tamamını Trabzonspor karşısında kaydetti.

Bu sezon en az Süper Lig maçında ilk golü yiyen iki takımdan biri olan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor bu süreçte açılışını yaptığı 14 karşılaşmanın beşinde puan bıraktı ancak bu kayıpların sadece biri iç sahada geldi. Bu sezon Süper Lig'de Uğurcan Çakır'dan daha fazla gole kapama yapan bir kaleci bulunmuyor; ancak Uğurcan, aynı zamanda en üst lig kariyerinde en düşük kurtarış yüzdesinde kaldığı sezonu geçiriyor. Süper Lig'de en fazla gole doğrudan katkı sağladığı iki sezondan birini geçiren Younes Belhanda'nın, Türkiye kariyerinde Trabzonspor'dan daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği.

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Adana Demirspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde payı bulunan Badou Ndiaye, son iki deplasaman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı ve Türkiye kariyerinde ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor.

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.