Trabzonspor 3-2 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.

Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu gollerle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Trabzonspor, 49. dakikada Edin Visca ile skora dengeyi 59. dakikada Djaniny getirdi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Nwakaeme penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran bordo-mavililerin puanı 66 oldu. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5inci dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Nwakaemenin kaleye şutunda top az farkla sağ direkten dışarı çıktı.



17nci dakikada orta sahadan ceza sahasının sağına yönlendirilen topu karşılaşan Cardoso asistini ceza sahasının içine yaptı. Mame Thiam karşıladığı topu gole çevirdi. Hakem pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle Yukatel Kayserisporun golünü geçersiz saydı.



24üncü dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında ceza sahası içindeki Onur Bulut topu ceza sahası dışına ortaya doğru sürdü. Onurun ceza sahası dışından sola doğru yönlendirdiği topu uzak köşede yakalayan Gavranovicin sağ direğe yönlendirdiği top filelerle buluştu: 0-1.



45’inci dakikada orta sahadan ceza sahasının sağına gönderilen topu alan Kayserisporlu Onur Bulut topu ceza sahası içinde doğru havalandırdı. Kafa topuna çıkan Thiamın vuruşu filelerle buluştu: 0-2.



İlk yarı Kayserispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



49uncu dakikada orta sahada aldığı topu Djaniny ceza sahası içine sürdü. Bu oyuncunun ceza sahası içine gönderdiği top rakip savunmasından sekerek Viscayla buluştu. Edin Viscanın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



54üncü dakikada Yukatel Kayserispor atağında Cardosonun ceza sahası dışında vuruşunda topu kaleci Uğurcan kornere çıkardı.



58inci dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Topla ceza sahasına hareketlenen Abdülkadir Ömür topu Nwakaemeye gönderdi. Ceza sahasının solunda bulunan Djaniny, Nwakaemeden aldığı asisti sağ köşeye vurarak ağlarla buluşturdu: 2-2.



79uncu dakikada ceza sahası dışından gelen topu alan Mame Thiamın vuruşunda top sağ direğe çarparak az farkla dışarı çıktı.



90+4’üncü dakikada Edin Visca’nın ceza sahası dışından vuruşunda Yukatel Kayserisporlu oyuncunun topu elle kesmesi üzerine hakem Erkan Özdamar, VAR monitöründe izlediği pozisyon için penaltı kararı verdi.



90+8’inci dakikada penaltı atışını kullanan Antony Nwakaeme topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.