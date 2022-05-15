Trabzonspor 2-1 Altay (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı konuk etti.

Mücadelenin 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçen bordo-mavililer, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İzmir ekibi, 70. dakikada Martin Rodriguez ile skoru eşitlerken asisti yapan isim Kappel oldu.

Maçın 80. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Nwakaeme önce atıştan yararlanamadı ancak ihlal gerekçesiyle tekrarlanan penaltı sonrasında topu ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar



4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez ceza sahası önüne kat edip sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içindeki İbrahim Öztürk’ün ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodriguez, soldan savunmanın arkasına sarkan Poko’ya ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

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47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme’nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.

70. dakikada Kappel’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame’nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Serkan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

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Altay: Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel