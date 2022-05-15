Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

#Trabzonspor#Altay#Atatürk Olimpiyat Stadı
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbulda da kaldırdı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo mavililer, dün Trabzon'da kupasına kavuşurken bugün de lig maçında Altay ile karşılaştı.

Saatler öncesinden stadı dolduran bordo mavili taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Trabzonspor kafilesini stada taşıyan otobüs, maşalelerle karşılanırken maçın başlamasıyla coşku doruğa ulaştı.

Tribünleri hınca hınç dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmada tezahüratlar takımlarını destekledi.

KUPAYI BİR KEZ DAHA KALDIRDILAR

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında ağırladığı Altayı 2-1lik skorla geçen Trabzonspor, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

Takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömürün mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren bordo mavili takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur atarken şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutladı. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor 2-1 Altay (Maçın özeti)Trabzonspor 2-1 Altay (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbulda da kaldırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Altay#Atatürk Olimpiyat Stadı

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık