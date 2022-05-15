Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

Süper Lig'in 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo mavililer, dün Trabzon'da kupasına kavuşurken bugün de lig maçında Altay ile karşılaştı.
Saatler öncesinden stadı dolduran bordo mavili taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Trabzonspor kafilesini stada taşıyan otobüs, maşalelerle karşılanırken maçın başlamasıyla coşku doruğa ulaştı.
Tribünleri hınca hınç dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmada tezahüratlar takımlarını destekledi.
KUPAYI BİR KEZ DAHA KALDIRDILAR
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında ağırladığı Altayı 2-1lik skorla geçen Trabzonspor, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.
Takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömürün mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren bordo mavili takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur atarken şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutladı.