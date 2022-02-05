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Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa (Maçın özeti)

#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa
Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında lider Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda Kasımpaşa'nın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından fotoğraflarTrabzonspor-Kasımpaşa maçından fotoğraflar
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medical Park Stadumu'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavili ekibin golünü 6. dakikada Edin Visca kaydetti.

Kasımpaşa'da Eysseric'in 63. dakikadaki şutunda top direkten döndü.

74. dakikada bir taç atışı sırasında yaşanan gerginlik sonrası Trabzonspor'dan Bruno Peres art arda iki sarı kart görerek, Kasımpaşalı Valentin Eysseric ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bunun ardından Kasımpaşa yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren teknik sorumlu Sami Uğurlu ile takım malzemecisi de kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor puanını 57'ye yükseltti ve en yakın rakibi Konyaspor'un(1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa 27 puanda kaldı.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada sağ kanattan Florent Hadergjonaj'in ceza sahası içine doğru ortasında arka taraftan topu iyi takip eden Eren vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
41. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes'in ortasında kale sahası içinde Uğurcan Çakır, zamanında çıkarak Ahmet Emin'den önce topu kontrol etti.
44. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kontrol etti.
45. dakikada Trabzonspor savunmasından seken top, Ahmet Emin'in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Denswil'den döndü.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı.
74. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
76. dakikada Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.
78. dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)
Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x
Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic
Teknik Sorumlu Sami Uğurlu
Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)

 

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#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa

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