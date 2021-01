Trabzonspor 1 - 0 Göztepe / Maç özeti

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Bordo-Mavililer, 28. dakikada direkten dönen topu ağlara gönderen Ekuban'ın attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Trabzonspor farkı arttırmak istese de Göztepe kalecisi İrfan Can kurtarışlarıyla buna izin vermedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

Son 5 maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe ise 19 puanda kaldı.

Trabzonspor 1 - 0 Göztepe



28' Ekuban

MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)

2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.

26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN POZİSYONLAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme kaleyi düşündü, direğe çarpan top dışarı gitti.

62. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme çaprazdan kaleyi düşündü ancak İrfan uzanarak topu kornere gönderdi.

75. dakikada Trabzonspor'da Ekuban karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

