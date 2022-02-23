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Trabzon'da şampiyonluk havası! Kent bordo-mavi...

#Trabzonspor#Süper Lig#Trabzon
Trabzonda şampiyonluk havası Kent bordo-mavi...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 12. hafta kala en yakın rakibine 14 puanlık fark atan ve şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'a gönül veren bordo-mavili taraftarlar şehri süslemeye başladı. Trafik ışıklarındaki 'o sene, bu sene' görselleri ise yıllardır beklenen şampiyonluğun habercisi.

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Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla zirvede bulunan Trabzonspor'un, ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 14 puanlık bir fark bulunuyor. Her geçen hafta adım adım şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'da, büyük bir coşku ve heyecan hakim. Müzesine en son 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren bordo-mavililer, büyük bir özlem ve hasretle beklediği şampiyonluk için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken, şehirde ise süslemeler başlamış durumda.

Bayraklar asıldı
Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu'nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo-mavili bayraklarla süslendi. Stadyumun etrafına şehrin tarihine damga vurmuş isimler Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu'nun resimleri de bordo-mavili renklerle birlikte asıldı.

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Trabzonda şampiyonluk havası Kent bordo-mavi...


Trafik ışıkları dikkat çekti
Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olan Trabzonspor'da yaşanan coşku ve heyecan şehrin ışıklarına da yansıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi sonrasında Trabzon'da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi. Şimdilik birkaç ışıkta başlanan uygulama ile 'O sene, bu sene" görselleri trafik ışıklarına yansıtıldı.

Trabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandıSpor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda güçlü adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 26'ncı hafta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası döndüğü kentte coşkuyla karşılandı.
daha fazla video içinTrabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandı

"Son maça kalmayacak"
Trabzonspor'un yıllardır şampiyonluğunu bekleyen taraftarlardan Berat Çat, "Büyük bir coşku ve heyecanla şampiyonluğun resmiyet kazanmasını bekliyoruz. En son 1983-84 sezonunu hayal bir şekilde hatırlıyorum. Uzun bir süre oldu. Hasretle bekliyoruz. 3-4 hafta sonra biz şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünüyorum. İstanbul'a, son maça kalmayacak" dedi.

"Silah atılmadan bize yakışır kutlama yapmalıyız"
Bordo-mavili taraftarlardan Hasan Boğuşlu ise, "7'den 70'e şampiyonluğa inanmış durumdayız. Kendime ve aileme forma almaya geldim. Artık trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her tarafın bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta biliyorsunuz çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Trabzonspor'u destekliyoruz ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçında tribünler dolu
Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının biletleri ise tamamen tükenmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda takımlarına büyük bir destek vermeye devam ediyor.

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Trabzonda şampiyonluk havası Kent bordo-mavi...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Trabzon

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