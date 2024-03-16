×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Trabzon'a inen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Trabzona inen Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 19:34

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a gelirken kafilede sürpriz bir isim yer aldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Trabzon geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş, destek olmak için takımla birlikte Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor kamp kadrosu şöyle:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!