Topla oynamada derbi Avrupa'da sondan üçüncü

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1- Cezaya girmesi gereken bir hakem, sonraki hafta maç alabiliyor veya iyi maç yöneten bir sonraki hafta dinleniyor. 1 Önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan 9 maçın hakemi de geçen haftadan tamamen farklı. Bunun sebepleri ne olabilir?

FIRAT AYDINUS: KLASMAN DEĞERLENDİRMESİ ÖNCESİ MAÇ SAYILARINI DENGELEME ÇABASI

Enteresan atamalar oluyor. Cezaya girmesi gereken hakem hemen ertesi hafta maça gidiyor veya iyi yönetmiş olan bekliyor. Bununla birlikte MHK’nın kendi kararıyla görev verdiği ve vermediği hakemler de oluyor. Örneğin Hüseyin Göçek’in veya Yaşar Kemal Uğurlu‘nun yanlış 2. sarı karttan 3 hafta bekletildiği bir ortamda; daha vahim hata yapanların bir hafta bile beklemeden maça çıkması tezatlık yaratıyor. Sanırım Dünya Kupası molasında yapılacak klasmanlarda adaletli bir değerlendirme olması adına tüm hakemlerin maç sayılarının birbirine denk hale getirilmesi planlanıyor.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: TOPUN CANI VAR DERLER YAPAR ZEKANIN DA OLMASIN MI!

Atamalarda kullanılan yapay zeka sisteminin, her hafta oynanan maçlar sonucunda ortaya çıkan verilerle beslenmesi ve gelişmesi beklenir. Hakemlerin algoritmik olarak değerlendirildiği kriterleri ve ölçme/değerlendirme sistemini bilemediğimiz için yapay zeka sağlıklı mı yoksa fast foodla mı besleniyor yargısına varmak zor. Demek ki yapay zekanın da her geçen hafta sinirlendiği kararlar oluyor. İkinci sarı kartla atılması gereken oyuncuyu sahada tutan hakeme öfke duyup veritabanının diplerine gönderiyor olabilir. Nasıl ki topun canı var derler, yapay zekanın da olmasın mı!

2- Ligimizde son dönemlerde en büyük tartışma konusu maçlarda topun oyunda kalma süresinin azlığı. Burada en büyük kabahat oyuncuların mı, teknik direktörlerin mi, yoksa hakemlerin mi?

FIRAT AYDINUS: NEDEN HAKEM Mİ, FUTBOLCU MU, HOCA MI FASLINI BİR BIRAKIP MASAYA OTURMALI

CIES’in 2021 raporuna göre ligimizde maçlar ortalama 99 dakika...Topun oyunda kaldığı süre istatistiğinde de Avrupa’da 20.’yiz. Bu hafta beklentileri yüksek tuttuğumuz iki maçta topun oyunda kalma süresi ortalama 46-50 dakika. Aynı haftada Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya İspanya’da bu süre 59-64 dakika aralığında. Buna neden olan hakemler mi, futbolcular mı, teknik adamlar mı faslını artık bir kenara bırakalım. Bu etmenleri bir araya getirip konsorsiyum kurulmalı ve uzun soluklu fikir alışverişleri yapılarak asıl aktörler olarak sorun masaya yatırılmalı. Çözüm birlikte hareket ve düzenli istişarelerle sağlanabilir.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: TÜM STATLARDA DEMİRBAŞ TEZAHÜRAT 'YERE YATSANA, YERE YATSANA' DEĞİL Mİ?

Tüm statlarda demirbaş tezahürat nedir? ‘Yere yatsan, yere yatsanaaa...’ Geçen hafta sonu 5 büyük Avrupa Ligi ve Süper Lig’de toplam 58 maç oynandı. Topla oynama süresi sıralamasında derbimiz kaçıncı dersiniz? 56! Beşiktaş-F.Bahçe maçında topun oyunda kalma süresi 48’26”. Listede son 10’da 100 dakikanın üzerinde oynanmasına karşın Alanya-Giresun ve Kasımpaşa-Gaziantep maçları da yer alıyor. Bu tablonun baş sorumlusu asla hakemler olamaz. Oyuncu ve teknik adam mantalitesinin ülke futbolunu yönetmeyi sadece hakemlikle ilgili kararlar almak sanan TFF anlayışlarıyla birleşmesinin sonucu.

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3- Yedek kulübeleri panayır yeri gibi. Hele yakınında bir faul olduğunda cümbür cemaat neredeyse sahadalar. 4. hakem kuralları uygular ve büyük takım hocasını atarsa, ne yazık ki cezasını kendisi çekiyor, haftalarca maç alamıyor. Nasıl önlenecek?

FIRAT AYDINUS: SORUN HAKEMİN CEZA UYGULAMAMASI MI YOKSA CEZANIN YETERSİZ KALMASI MI?

Sezon başından beri bu tür olaylar kamuoyu tarafından gerçekten hiç tasvip edilmiyor. Çok kötü görüntülere mahal verilen maçlar izliyoruz. Burada sorunun hakemlerin disiplin cezalarını uygulamamaları mı yoksa verilen cezaların yetersiz kalması mı olduğu düşünülmeli. Bu konu sezon başından bu yana Merkez Hakem Kurulu’nun pek umrunda olmadı ama sadece şu örneği vereceğim. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge-Atletico Madrid maçında misafir takımın teknik direktörü Diego Simeone’nin 29. dakikada gördüğü sarı kartı seyretmek bence bir çok şey için güzel örnek olacak.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: KURTLARIN İÇİNDE KUZU KALAN 4 HAKEMDEN MEDET UMMAK HAYAL

Ekran başında bir Süper Lig maçıyla Avrupa liglerindeki bir maçın kulübelerinin pilot kamera görüntüsünü yan yana koyup bakmanız yeterli. Ayaktaki biletli sayısının çok olduğu, koltukların itibar görmediği otobüs firması gibiyiz. Hele ki son 10 dakikalar. Sanırsın Avrupa kupalarında finalin son anları, bitiş düdüğüyle kupaya sarılıp öpeceğiz. Hele ki hakemin sarı kart göstereceği şahıs teknik direktör değilse bittik! Ekrandan seçemediğimiz için maçın sonundaki TFF raporundan umutlanıyoruz. Kurtların içinde kuzu kalan 4. hakemden medet ummak elbette hayal. TFF’de iş bitiyor. Bu yüzden de bitmek bilemiyor.

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4- Biz Avrupa’ya öykündükçe, Avrupalılar Türkleşmeye mi başladı? Şampiyonlar Ligi’nde skandal hakem hataları dikkat çekerken Barcelona, UEFA’ya resmi şikayette bulunurken, VAR hakemini bir daha maçlarına istemediklerini belirtmişler.

FIRAT AYDINUS: UEFA'NIN AÇIKLAMASINI VE YAPTIRIMINI MERAKLA BEKLİYORUM

Club Brugge-A.Madrid maçının 29. dakikasında Simeone’ye gösterilen sarı kart. Ajax maçında Napoli’nin attığı 2. gol. Tadic’in 73’te 2. sarı kartla atılması. Porto-Leverkusen’de 41’deki gol iptali. Özellikle Inter-Barcelona maçında penaltı öncesi ofsayt kararının tespitinde hakem-VAR kaosu. Barça golünün VAR müdahalesi ile elle oynama gerekçesiyle iptali... Bunlar Şampiyonlar Ligi’nde sadece bir gecede göze çarpan majör tartışmalı kararlar. Ve Barcelona’nın VAR hakemini UEFA’ya şikayet edip bir daha maçlarında istemediklerini söylemesi. UEFA’nın açıklamasını ve yaptırımını merakla bekliyorum.

MURAT FEVZİ TANIRLI: BARÇA'NIN 'HAKEMİ İSTEMİYORUZ' DEMESİNİ UEFA PEK DİKKATE ALMAZ

Tartışmalı pozisyonlar pek çok ligde her hafta yaşanıyor. Buna rağmen eleştiriler saygı sınırını aşmıyor. Bizdeki gibi ağır ithamlar olmuyor Avrupa’da. Bunda en önemli faktör yaptırımlar. Çünkü cezalar ağır. Bizde ise PFDK cezaları 1000 ile 10 bin euro gibi korkutucu(!) olduğundan bu tarz talepler kanıksanmış boyutta. Şu da bir gerçek ki Avrupa’da hakem kalitesinde son 20 yılı değerlendirdiğimizde önemli düşüş olduğu aşikar. Her ligin VAR çıtası ve alışması zaman aldı. Barça’nın hakemi istemiyoruz demesini UEFA pek dikkate almaz ama hakem komitesi gözlemci raporuna göre değerlendirmesini yapar.