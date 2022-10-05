Son dakika: Hull City'nin yeni hocası belli oldu! Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Şenol Güneş derken Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük ölçüde belli oldu.

Acun Ilıcalı, Şota ile ayrılık kararı sonrası yaptığı açıklamada yeni teknik direktörle ilgili şu ipuçlarını vermişti: Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.

HULL LIVE ANKETİNDE FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ YER ALDI

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi. Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlattı. Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verildi.

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Hull Daily Mail, 6 kişilik muhtemel teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerine de yer verdi.

YORKSHIRE POST'TAN SERGEN YALÇIN İDDİASI

Hull City teknik direktörlüğü için bugün de başka bir iddia geldi. Yorkshire Post, Hull City'nin teknik direktörlüğü için iki aday olduğunu, ilkinin Sergen Yalçın, diğerinin ise Carlos Corberan olduğunu yazdı.

Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı ikna etmesinin önündeki en büyük engelin, başarılı teknik adamın Milli Takım'ı çalıştırma hayali olduğu ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ismi, Stefan Kuntz ile yolların ayrılması halinde Milli Takım'ın başına geçecek teknik direktörler arasında gösteriliyor.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, geçen sezona yapılan kötü başlangıç ve Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

TERS KÖŞE KARAR: PEDRO MARTINS

Hull yerel basınında Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Fatih Terim, Carlos Corberan, Carlos Carvalhal gibi isimler yer alırken Acun Ilıcalı sürpriz bir karar vererek takımı Pedro Martins'e emanet etme kararı aldı. Bugün şehre gelen Portekizli çalıştırıcının stadı gezerken fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Martins'in bu akşam Wigan Athletic ile oynanacak maçı tribünden takip etmesi ve ilerleyen günlerde de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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52 yaşındaki Martins, son olarak 2018-2022 yılları arasında Olympiakos'u çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA DEVİRMİŞTİ

Pedro Martins'in çalıştırdığı Olympiakos, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ile mücadele etmiş ve temsilcimizi iki maçta da mağlup etmişti. Yunan ekibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0, evinde ise 1-0 yenmişti.

Pedro Martins Olympiakos'un başında 3 kez lig, 1 kez de kupa şampiyonluğu yaşadı.