Toni Kroos'un Türk taraftarlara 'Arda Güler' tepkisi! Ancelotti'nin sözleri İspanya'da olay oldu...

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Real Madrid'in yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Güler, bu sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni yeni forma şansı bulmaya başladı.

Son olarak Real Madrid'in Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 87. dakikada Modric'in yerine oyuna giren Arda Güler, Madrid formasıyla toplamda 92 dakika sahada kaldı.

'SENİN GÖREVİN BU ARDA!'



Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, genç yıldıza oyuna almadan önce sahada neler yapması gerektiğini anlattı. Defansa Central'ın haberine göre Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştiren Ancelotti, "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu..." dedi.

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KROOS'TAN TÜRK TARAFTARLARA MESAJ



Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında "Türk taraftarlar, Arda için biraz sabırsızlanıyorlar bir an önce oynamasını istiyorlar. Teknik direktörümüz durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.



La Liga'da 25 maç sonunda 62 puanla liderliğini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda avantajı elinde bulunduran Real Madrid'de yıldız isim Toni Kross, çarpıcı açıklamalara imza attı.

34 yaşındaki Alman orta saha bir podcast programına konuk olurken Arda Güler hakkında yöneltilen bir soruyu da cevapladı.

Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisiyle ilgili, "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir." ifadelerini kullandı.

MBAPPE TRANSFERİYLE ARDA GÜLER'İN ADRESİ DEĞİŞİR Mİ?

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'in gündemindeki Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi halinde süre bulmakta daha da zorlanacağı ifade edilen Arda Güler'in yeni sezonda başka bir takıma kiralanabileceğini iddia etti.

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SPORT'un haberinde Real Madrid'in Arda Güler'i yaz aylarında kiralamayı düşündüğü ve 18 yaşındaki futbolcuyla daha önce Brahim Diaz'ın kiralık olarak forma giydiği Serie A ekibi Milan'ın ilgilendiği kaydedildi.