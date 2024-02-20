Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş'tan çok sert sözler! 'Beşiktaş'ta bazı dolaplar dönüyor! Samet Aybaba...'

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Pazar akşamı Emirhan Delibaş'ın 'Bumble' isimli bir sosyal arkadaşlık platformundaki profili sosyal medyada gündem olmuş ve Beşiktaş, dün yaptığı açıklamayla 2003 doğumlu futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

EMİRHAN'DAN AÇIKLAMA: SAHTE HESAPLAR...

Genç futbolcu Emirhan Delibaş, Beşiktaş'ın ayrılık açıklamasından kısa süre önce yaptığı paylaşımda; "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." sözlerini kullanmıştı.

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BABASI KONUŞTU: ŞOK GEÇİRDİK! ABOUBAKAR'I DA SAÇ EKTİRDİ DİYE KADRO DIŞI BIRAKTILAR

Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye konuştu.

"Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden kadro dışı bırakmıştı, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk."

"AYIPTIR YA!"

Ayıptır ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler.

"SAMET AYBABA'NIN PİSLİKLERİNİ DE ANLATIRIM"

"Bu karar Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe de gideceğim, televizyona da gideceğim. Gerekirse Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. 20 yaşındaki çocuğa baskı yapamaz o adam diye geçinen Samet Aybaba."

"İSKENDERUNSPOR'A GİTMEDİ DİYE YOLLADILAR"

"Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskenderunspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu."