Fernando Santos'lu Beşiktaş'tan 51 yıl sonra bir ilk! Konyaspor maçı için eleştiri: İlk yarı çok kötü! Kabul edilemez

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu skorla puanını 43'e yükselten Beşiktaş, Süper Lig'de 4. sırada yer aldı. 25 puanda kalan Konyaspor ise 19. sırada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında da gollerine devam etti.

Siyah beyazlı takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında ağları havalandırarak ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (2), Karagümrük ve Trabzonspor (2) maçlarında gollerini sıralayan Semih, 26. haftadaki Konyaspor müsabakasında da takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve gol sayısını 8 yaptı.

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ÜÇ YILDIZ PROTESTO EDİLDİ

Müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal, siyah beyazlı taraftarlar tarafından protesto edildi.

Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal'in ardından 86. dakikada oyuna giren Salih Uçan da ıslıklandı.

SANTOS'LU BEŞİKTAŞ'TAN 51 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, takımıyla ligde çıktığı 4 iç saha maçında da kalesinde gol görmedi.

Bu süreçte Beşiktaş rakip kalelere ise 7 gol attı.

Fernando Santos, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce 1972-1973 sezonunda Horst Buhtz gerçekleştirmişti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: 1990'LARI HATIRLATAN BİR İLK YARI

Santos’un ilk devrelerde oynattığı futbol bana çocukluğumu hatırlatıyor.

Cenk Koray’la Tele Kutu, Barış Manço ile 7’den 77’ye, İngiltere Süt Kupası ve Fernando Santos’un maçların ilk yarılarında Beşiktaş’a oynattığı futbol… 90’lardaki çocukluğumu hatırlatan şeyler bunlar bana! Dün Beşiktaş’ta hem yeni transferler, hem Afrika Kupası’ndan dönenler, hem iyileşenler derken çok daha renkli bir kadro vardı sahada. Ancak futbol özellikle ilk devrede yine son derece griydi, dakikalar 25’i gösterdiğinde Konyaspor %70’le topa sahip oluyor, Beşiktaş öne baskıya gelmeye bile gerek görmüyordu.

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TEMPO ARTINCA GOLLER GELDi

30’UNCU dakikadan sonra Beşiktaşlı futbolcular yavaş yavaş önde baskıya gitmeye başladılar. İlk devrenin sonu ve ikinci yarının başında bir miktar tempoyu artırdılar ve bu sayede de iki gol bularak kazandılar maçı. Muci’nin alışık olduğu yerde, on numarada oynaması günün en önemli doğrusuydu. İleri ikilide Muci-Semih ve sağda Rashica, Beşiktaş’ın üzerine gelecek kurabileceği bir plan gibi duruyor şu anda.

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SADECE SEMiH VE CENK ATIYOR

Ancak şunu da unutmamak lazım: Süper Lig’de son 36 günde Beşiktaş formasıyla gol atan yalnızca iki futbolcu var, Semih ve Cenk. Galatasaray’da aynı dönemde tam 8 farklı oyuncu skor yapmış mesela... Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde Süper Lig’de 7 maça çıktı, bu yedi müsabakanın ilk devrelerinde toplam 1 gol attı (Semih, Trabzonspor’a). Birilerinin Fernando Santos’a şunu anımsatması mı lazım acaba: 1980’lerin sonunda tüm ligler 3 puanlı sisteme geçti. Beraberlik artık galibiyetin yarısı ederinde değil. Bu sistemde bütün maçları 0-0 bitirirseniz küme düşersiniz! Topun hızını artırmalı, daha fazla tempo yapmalı ve her maçta ilk devreleri çöpe atmamalısınız. Beşiktaş bu ligin konvansiyonel büyüğü. Ve iç sahada ligin en az 14-15 takımına karşı dominant başlar. İnönü’nün alışkanlığı bu, beklentisi bu, genetiği bu.

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GÜNTEKİN ONAY: İLK YARI ÇOK KÖTÜ, İKİNCİ YARI İYİ

Santos'lu Beşiktaş tüm maçların ilk yarılarında topun arkasında bekliyor.

Beşiktaş, ilk 45 dakikada topu Konyaspor’a bırakarak oynadı. Fernando Santos lig ve kupada tüm çıktığı maçlarda karşılaşmaların ilk yarılarında topun arkasında bekleyerek oynuyor. Bu anlayış izleyenleri mutlu eder mi? Özellikle de iç sahada? Sanmıyorum. Lakin, emniyetli ve skor odaklı bu oyunla gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, son 3 maçtır da kalesinde gol görmüyor.

BU FUTBOL TATMiN EDER Mi?

Konyaspor, ligde sondan 2’nci sırada, geçen hafta Beşiktaş’ın rakibi olan Kayserispor da düşme hattındaydı. Beşiktaş’ın bu rakipler karşısında kalesini gole kapaması çok doğal. Daha güçlü rakiplere, topu daha iyi kullanan takımlara karşı bu anlayış ile kalesini gole kapatabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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AL-MUSRATi KALiTESiNi GÖSTERDi

Dün, yeni transferlerden Al-Musrati kalitesini net bir şekilde gösterdi. Çok hızlı düşünen, teknik kalitesi yüksek, ikili mücadelelerde yere sağlam basan iyi bir oyun kurucu. Muci ise çok hareketli, sürekli kafasında rakip kale var. Yetenekli ama fiziksel ve mental olarak gelişmesi gerekiyor. Toplam 8 kez şu atan Arnavut futbolcu biraz daha asist odaklı olmalı. Ancak 22 yaşında bir oyuncunun taraftarın önüne ilk kez çıktığı bir maçta kendisini ispat etme duygusu ile oynaması doğal.

MASUAKU BÜYÜK KATKI YAPTI

Masuaku döner dönmez kalite ve tecrübesiyle büyük katkı yaptı ve hepsinden önemlisi Dün 18 yaşındaki Semih, yine parladı golünü attı, etkili oynadı.

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Son oarak İlk yarıdaki oyuna kesinlikle “hayır”. Ancak 2’nci devre rakibe hiç şans tanımayan 2 gol atan ve pozisyonlar bulan Beşiktaş’a “evet”.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlara çok daha agresif ve tempolu başlamak zorunda.