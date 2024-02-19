Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor: 50-60 milyon Euro... | 3 yıldız birden protesto edildi

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol perdesini açtığı mücadelede Konyaspor'u 2-0 yenerken genç futbolcu bir kez daha maça damga vuran isim oldu.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçtiğimiz hafta 0-0 berabere biten Kayserispor maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Worrall, Zaynutdinov, Amartey ve Muleka’nın yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica’yı 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Santos, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Necip Uysal, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda yeni transfer Al-Musrati ve Gedson’u görevlendiren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Rashica, ortasında Muçi, solunda ise Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Santos’un gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

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MASUAKU 10 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, 10 maç sonra formasına kavuştu. Masuaku, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle son olarak ligin 18’inci haftasında Hatayspor karşılaşmasında görev yapmıştı. Bu maçın ardından milli takıma giden tecrübeli sol bek, ülkesiyle yarı final oynama başarısı göstermiş; Süper Lig’de 8, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev alamamıştı.

AL-MUSRATİ İLK KEZ 11’DE, MUÇİ TARAFTARLA BULUŞTU

Beşiktaş’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Libyalı orta saha oyuncusu, Konyaspor maçında ilk kez 11’de forma giydi. Öte yandan Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan diğer bir yeni transfer Muçi de ilk kez bir iç saha maçına 11’de başladı.

ABOUBAKAR 13 MAÇ SONRA MAÇ KADROSUNDA

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Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 13 maçlık aradan sonra bir müsabaka kadrosuna dahil edildi. Son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Aboubakar daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı kalması nedeniyle bir süre görev yapamayan tecrübeli golcü, daha sonra Kamerun’un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmiş ve takımdan ayrı kalmıştı. Aboubakar, 73 günlük aranın ardından bir maç kadrosunda yer buldu.

ÜÇ YILDIZ PROTESTO EDİLDİ

Müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal, siyah beyazlı taraftarlar tarafından protesto edildi.

Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal'in ardından 86. dakikada oyuna giren Salih Uçan da ıslıklandı.

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SEMİH KILIÇSOY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında da gollerine devam etti.

Siyah beyazlı takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında ağları havalandırarak ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (2), Karagümrük ve Trabzonspor (2) maçlarında gollerini sıralayan Semih, 26. haftadaki Konyaspor müsabakasında da takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve gol sayısını 8 yaptı.

ALMAN DEVİ TAKİPTE

Son haftalarda Beşiktaş'ın en öne çıkan ismi olan Semih Kılıçsoy, transferin de gözdesi haline gelirken Alman ekibi Borussia Dortmund'un oyuncuyu takibe aldığı öne sürüldü.

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Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e Semih'in performansını değerlendiren Türkiye’nin önde gelen menajerleri, genç futbolcu ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

EN AZ 35 MİLYON EURO

Ceylan Çalışkan: Cenk Tosun’u Everton’a 22 milyon Euro bonservisle satmıştım. Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa’dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro’ya satılır

Fırat Tapan: Türkiye’de böyle golcü kolay yetişmedi. Semih farklı bir oyuncu fiyatı en az 25 milyon Euro olmalı.

Bektaş Demirtaş: Ben Gerd Müller’e benzetiyorum. Fiyat olarak şu an piyasası 50 milyon Euro. Seneye Türkiye’ye veda eder.

50-60 MİLYON EURO’YA ÇIKMALI

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Ahmet Bulut: Semih Kılıçsoy Türkiye’nin yükselen değeri. Milli takımların tüm yaş gruplarında oynadı. O dönemden bu zamana kadar takip ediyorum. 2. bir Arda Güler oldu. Şimdiden İspanyol kulüpleri bu oyuncuyu takip ediyor ve soruyorlar. Saha içi mücadelesi müthiş diyorlar. Fiyat olarak en az 50-60 milyon Euro etmeli.

Mithat Halis: Şu anda Avrupa’da benim bildiğim 6 takım takip ediyor. Beşiktaş bence 2 yıl daha elinde tutmalı. Çünkü seneye en az 40 milyon Euro’ya alıcı bulur.

HEMEN 10 MİLYON EURO VEREN VAR

Hakan Korkmaz: Almanya’dan kurumumuz aracılığıyla gelecek sene için 2 takım scout’u her maçını izliyor. 10 milyon Euro hemen veriyorlar. Fakat ben Beşiktaş’ın menfaatini düşündüğüm için en az 25 milyon Euro dedim.

Hakan Şirin: Avrupa’daki tüm kulüplerin gözü Semih’te. İtalya’dan scout arkadaşım bonservisini soruyor. Aboubakar’dan çok iyi. Beşiktaş bu oyuncuyu satarsa bu sezon hedeflerinden sapar. Ama seneye en az 50 milyon Euro’ya kulüpler almak için sıraya girer.