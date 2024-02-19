×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fernando Santos'tan öz eleştiri: Bunu bir daha tekrarlayamayız

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Santos#Konyaspor
Fernando Santostan öz eleştiri: Bunu bir daha tekrarlayamayız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 22:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de 2-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyunun ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını kaydeden Portekizli hoca, "İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız. Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada." dedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor: 50-60 milyon Euro... | 3 yıldız birden protesto edildiBeşiktaş'ta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor: 50-60 milyon Euro... | 3 yıldız birden protesto edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Santos#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!