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Fenerbahçe'ye Emma Meesseman'dan kötü haber

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#Fenerbahçe#Emma Meesseman#Emma Meesseman Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçeye Emma Meessemandan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 11:26

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Emma Meesseman, Beşiktaş maçının son çeyreğinde sakatlandı. Kulüpten resmi açıklama geldi.

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Sarı lacivertli kulübün resmi açıklaması şöyle;

"Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır.

Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır.

Emma Meesseman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz."

KRİTİK MAÇ YARIN

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

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