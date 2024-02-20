Fenerbahçe'ye Emma Meesseman'dan kötü haber

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Sarı lacivertli kulübün resmi açıklaması şöyle;
"Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır.
Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır.
Emma Meesseman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz."
KRİTİK MAÇ YARIN
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.