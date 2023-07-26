Toni Kroos'un Arda Güler şaşkınlığı: 'Olağanüstü, bunu nasıl yapmış olabilir...'

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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili ilk izlenimlerini paylaştı.

ABD kampında açıklama yapan Kroos, Arda Güler'in olağan üstü teknik beceriye sahip olduğuna vurgu yaparken öğrenmeye çok açık bir karakter olduğunu ifade etti.,

"ARDA GÜLER ÇOK ZEKİCE TRANSFER"



Kroos, Arda için, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda “Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?” diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil. İstekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KROSS İNANAMADI

Toni Kroos, Arda Güler'in Real Madrid'e imzası sonrası ilk idmanlarda milli oyuncumuzu yakın almıştı. Öyle ki sosyal medyaya düşen bir videoda Arda Güler'in rakibine attığı ters çalım sonrası Alman futbolcu, iki elini başına götürerek reaksiyon vermişti.

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İspanyol Marca gazetesi de Arda Güler için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.

Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı. Ayrıca oyuncunun idman performansından da övgüyle bahsedildi.

ARDA GÜLER ABD KAMPINDA



Antrenmanlarda gösterdiği performans, takım arkadaşları ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile olan iletişimiyle dikkat çeken Arda Güler, takımın ABD kampında da yer aldı.

Dizindeki sorun nedeniyle Milan karşısında riske edilmeyen Arda Güler'in bu gece oynanacak Manchester United karşılaşmasında da forma giymesi zor gözüküyor. Marca'da yer alan habere göre, Arda Güler'in sakatlığı henüz tamamen geçmedi ve İngiliz ekibine karşı da riske edilmeyecek.

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