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Lionel Messi, ABD'yi coşturmaya devam etti! Inter Miami bir ilk yaşadı, ikinci maçta da şov...

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#Messi#ABD#Inter Miami
Lionel Messi, ABDyi coşturmaya devam etti Inter Miami bir ilk yaşadı, ikinci maçta da şov...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 08:24

Inter Miami formasıyla ikinci maçına çıkan Lionel Messi, Atlanta United karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu ve şovunu sürdürdü.

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ABD'de Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. David Beckham'ın bşakanlığını yaptığı Inter Miami'ye transfer olan ve ilk maçında tarihi bir gole imza atan Messi, ikinci karşılaşmada da şovunu yaptı.

90+4'TE FRİKİKTEN ATMIŞTI

Birkaç gün önce Inter Miami formasıyla ilk maçını Cruz Azul karşısında oynayan Messi, 90+4. dakikada attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirmişti.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ SONRASI ŞOVA DEVAM ETTİ

Messi'nin transferi için uzun süredir yoğun uğraş veren Davic Beckham da Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına hakim olamamış ve ABD'de en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Arjantinli yıldızın, ikinci maçı ise Atlanta United'a karşı oldu. Inter Miami'nin 4-1 kazandığı karşılaşmada Messi şov yaptı.

Bu kez mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Messi, 8 ve 22. dakikalarda 2 gol attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Taylor'un bulduğu golde de asisti yapan isim oldu.

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Lionel Messi, ABDyi coşturmaya devam etti Inter Miami bir ilk yaşadı, ikinci maçta da şov...

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Inter Miami, Messi'nin damgasını vurduğu maçta da bir ilki yaşadı. ABD ekibi, tarihinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk yarısını 3 farklı önde tamamladı.

TÜM TRİBÜNLER AYAKTA

Messi, 78. dakikada kenara gelirken tüm tribünler büyük coşku yaşadı ve yıldız oyuncu ayakta alkışlandı.

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#Messi#ABD#Inter Miami

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