Lionel Messi, ABD'yi coşturmaya devam etti! Inter Miami bir ilk yaşadı, ikinci maçta da şov...

ABD'de Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. David Beckham'ın bşakanlığını yaptığı Inter Miami'ye transfer olan ve ilk maçında tarihi bir gole imza atan Messi, ikinci karşılaşmada da şovunu yaptı.

90+4'TE FRİKİKTEN ATMIŞTI

Birkaç gün önce Inter Miami formasıyla ilk maçını Cruz Azul karşısında oynayan Messi, 90+4. dakikada attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirmişti.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ SONRASI ŞOVA DEVAM ETTİ

Messi'nin transferi için uzun süredir yoğun uğraş veren Davic Beckham da Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına hakim olamamış ve ABD'de en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Arjantinli yıldızın, ikinci maçı ise Atlanta United'a karşı oldu. Inter Miami'nin 4-1 kazandığı karşılaşmada Messi şov yaptı.

Bu kez mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Messi, 8 ve 22. dakikalarda 2 gol attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Taylor'un bulduğu golde de asisti yapan isim oldu.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Inter Miami, Messi'nin damgasını vurduğu maçta da bir ilki yaşadı. ABD ekibi, tarihinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk yarısını 3 farklı önde tamamladı.

TÜM TRİBÜNLER AYAKTA

Messi, 78. dakikada kenara gelirken tüm tribünler büyük coşku yaşadı ve yıldız oyuncu ayakta alkışlandı.

Two goals, an assist & a hug from Thiago Almada as he leaves the pitch.



Another special night for Leo Messi. 🇦🇷 pic.twitter.com/pIWu2uJaGz