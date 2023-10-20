Tomas Zapotocny, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: Galatasaray'da ünlü isimler var ama Burak Yılmaz...

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2008 yılında Udinese’den Beşiktaş’a transfer olan savunma oyuncusu Tomas Zapotocny, siyah beyazlı formayla toplam 48 maçta forma giydi ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2009 yılında kiralık olarak Bursaspor’a transfer olan Zapotocny, teknik direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde yeşil-beyazlı ekipte de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bursaspor ile 27 maça çıkan Çek eski futbolcu, takımına 3 gol ve 2 asistlik performansıyla katkı sağlayarak şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Şimdilerde Çek Ligi takımlarından SK Dynamo Ceske Budejovice’nin yardımcı antrenörü olan 43 yaşındaki Zapotocny, Süper Lig’deki günleri ve yarınki kritik derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TOMAS ZAPOTOCNY’NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye'deki en iyi taraftarın desteğini ve atmosferini yaşadım, bunu unutamazsınız. Bence yarın inanılmaz bir atmosfer olacak ve bu da oyunculara oyunlarında yardımcı olacak. Her oyuncu dolu bir stadyumu ve taraftarları dört gözle bekliyor. Galatasaray'da elbette ünlü isimler var ama mesele bu değil, önemli olan onların nasıl bir formda oldukları. Eski bir Beşiktaşlı olarak takımımın, oyuncuların bu önemli maçı yönetip kazanacağına inanıyorum.

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"ŞENOL GÜNEŞ MÜKEMMEL BİR TEKNİK ADAM! BURAK YILMAZ İSE..."

Teknik direktör değiştirmek her takım için her zaman tatsız bir durumdur ve Şenol Güneş'in mükemmel bir antrenör olduğunu söylemeliyim. Burak Yılmaz'ın yeni rolü nasıl üstleneceği merak konusu.Burak Yılmaz’ın oyuncu olarak edindiği tecrübenin, yeni bir teknik direktör olarak takıma taze ve yeni bir ivme getireceğine inanıyorum. Çünkü Burak mükemmel bir oyuncuydu ve şu anda antrenörlük kariyerinin başında, göreceğiz.

"ERTUĞRUL SAĞLAM'IN YERİ BAŞKA"

Beşiktaş’ta çalıştığım her antrenör bana bir şeyler kattı. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, kariyerimdeki mükemmel antrenörlerdi. Ama en çok Ertuğrul Sağlam kalbimde yer etti çünkü beni ilk o fark etti ve önce Beşiktaş'a sonra da kiralık olarak Bursaspor'a aldı. Ancak tüm antrenörlerin farklı bir kişisel tarzı vardı ve bunun antrenörlük kariyerimde bana yardımcı olacağına inanıyorum.

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"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"

Benim için inanılmaz ve olağanüstü bir an, kesinlikle Bursaspor'da oynarken Beşiktaş'a karşı attığım goldü. Çünkü Beşiktaş beni istemedi ve kiralık olarak Bursaspor'a gönderdi. Çok güzel bir an oldu, benim için tatmin ediciydi. Beşiktaş taraftarı benim için dünyanın en iyisidir ve öyle kalacaktır. Beşiktaş taraftarını selamlıyorum.

BURSASPOR İLE YAŞADIĞI ŞAMPİYONLUK...

Bursaspor ile yaşadığım şampiyonluk, benim için kesinlikle özel ve daha değerli bir şampiyonluktu. Çünkü kimse bizden bunu beklemiyordu ve son derece zorlayıcıydı. O dönemde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü bir üçlüden şampiyonluk bekleniyordu ama bu Bursaspor'dan tarihe geçecek bir rekordu ve bence bir daha tekrarlanması zor bir şampiyonluktu. Genel olarak şampiyonluklar, oyuncular için elde edebilecek en büyük şeydir. Türkiye'de inanılmaz ve güçlü bir şeyi başardım ve harika yıllar geçirdim, bunu asla unutmayacağım. Hayalim bir gün Türkiye'de bir takım çalıştırmak, bunu yapmayı çok isterim.

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