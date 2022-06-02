Tolunay Kafkas: Oyuncu yetiştirmek bizim görevimiz olmalı

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Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesinde Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki önemli maç oynayacaklarını belirten Tolunay Kafkas, "Bizim için önemli. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Çok yoğun geçti bu hafta. Bunun iki nedeni var. Hem maçları kazanmak istiyoruz hem de oyuncularımızın hazır bir şekilde kamplarına katılmalarını sağlamak istiyoruz. Şimdi 2 gün izin vereceğiz. Sonra önümüzdeki hafta, maç haftasına gireceğiz. Maç planımızla birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



YABANCI KARŞITLIĞI DEMEYELİM AMA YABANCI OYUCUNUN KALİTESİNDE OYUNCU YETİŞTİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ OLMALI



Yabancı oyuncu karşıtı olmadığını ancak yabancı oyuncu kalitesinde oyuncular yetiştirmeleri gerektiğini ifade eden Kafkas, "Genç oyunculara bakış açısının değişmesi gerektiğinin altını ben hep çiziyorum. Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu artık genç oyuncuların çok daha fazla süre almasını gerektirecek bir durum. Hep altını çizerek defalarca söyledim. İki şey bizim için çok önemli. Antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi. Ne kadar çok oynatıp, üretirsek ben o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Buna yabancı karşıtlığı demeyelim ama yabancı oyucunun kalitesinde oyuncu yetiştirmek bizim görevimiz olmalı" şeklinde konuştu.



YANLIŞ İŞLER YAPIP, DOĞRU SONUÇ BEKLEMEK MANTIKLI DEĞİL



Genç oyuncuların oldukça potansiyelli olduğuna dikkat çeken Tolunay Kafkas, "Oyuncular liglerde yeterli süreyi bulamıyor. Devamlılıkları çok fazla değil. Ligimizin yaşlı olduğu birtakım verilerle kanıtlanmış. Hem yaşlı hem ağır, hızı olmayan bir lig. Bu ligin içerisinde de yanlış işler yapıp, doğru sonuç beklemek mantıklı değil. Genç oyuncuların potansiyelleri var. Ben bu potansiyellere çok inanıyorum. Doğru kişilerin elinde, doğru eğitim verilirse ülke takımları çok iyi yerlere gelir" dedi.

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KUNTZ, BURADAKİ DURUMUN NE OLUP, OLMADIĞINI İYİ BİLEN HOCALARDAN BİR TANESİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile oyuncular hakkında sürekli olarak konuştuklarını da dile getiren Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı. Orada da oldukça başarılı oldu. Buradaki durumun ne olup, olmadığını iyi bilen hocalardan bir tanesi. İyi bir diyaloğumuz var. Özellikle oyuncular hakkında oturup, konuşuyoruz. Hangi oyuncular yukarı çıkar, hangileri çıkmaz ya da hangilerini takdir ediyor. Fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Zaten bizim işimiz, içinde bulunduğumuz durumda Ümit Milli Takım'ın birinci amacı yukarıya fazla oyuncu vermek. Anlatmaya çalışıyorum. Bu benimle veya buradaki başka bir insanla ilgili bir sorun değil. U17 Avrupa Şampiyonasına gittik, oradan döndük. U19, U21 U21 takımı çok enteresan, tarihinde Avrupa Şampiyonasına bir kere gitmiş. Ümit Milli Takım ne kadar güçlü olursa, A Milli Takım da o kadar güçlü olur. Bu binanın temeline önem vermemiz gereken konu. Gerçek var, özellikle majör ülkeler Fransa, Danimarka, İsveç, Almanya, Portekiz, İspanya ile bizim oyuncular arasında taktiksel ve fiziksel anlamda, büyük farklılıklar var. Bizim bunları kapatmamız lazım."



BİRKAÇ OYUNCUNUN KISA SÜREDE A TAKIMA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM



Ümit Milli Takım kadrosunda yer alacak birçok futbolcunun kısa sürede A Milli Takıma yükseleceğini kaydeden Kafkas, "Ben bununla çok mutlu oluyorum. İnsan iki şekilde tatmin olur. Maddi ve manevi. Manevi olarak burada çocukların yukarı çıkması, orada forma giymeleri, işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Zaten ben çalışkan bir adamım. Bu işlere çok önem veriyorum. Umarım, yenilerini buluruz. 2 oyuncumuz yeni geldi. Ahmetcanın, Aralın ve birkaç oyuncunun çok kısa sürede A takıma çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.