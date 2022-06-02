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A Milli Futbol Takımı, günü çift çalışmayla tamamladı

#Milli Takım#Uluslar Ligi#Faroe Adaları
A Milli Futbol Takımı, günü çift çalışmayla tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

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Sabah çalışmasında iki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanda ise aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Antrenmana eğlenceli ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar üzerinde çalıştı.

Millilerin akşam antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden izledi.

A Milli Takım, yarın saat 19.15’te yapacağı idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.

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#Milli Takım#Uluslar Ligi#Faroe Adaları

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