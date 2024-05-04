Tolunay Kafkas: Ligde kalmak için var gücümüzle çalışacağız

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Süper Lig’in 35’inci haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Maçı kazanma adına yeterli sayıda şansı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ama sezon genelinde özellikle son dönemlerde hakikakten kaçırdığımız gol fırsatları bize çok puana mal oldu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslında bakarsanız, ilk yarıya çok hızlı giriş yaptık. Erken bir şekilde gol bulduk. Sonrasında rakibimiz daha iyi top oynadı. Bilal’in çıkardığı bir pozisyon dışında rakibe de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz 1-1’i yakaladı. Pozisyonları değerlendiremedik ve maç 2-1 oldu. Ama, kopmadık. Mücadele etmeye devam ettik ve 2-2 yaptık. Maçın sonlarına doğru da rakibimiz 10 kişi kaldı. Üstlerine gittik ama iyi savunma yaptılar. Bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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TOLUNAY KAFKAS: İYİ BİR TAKIMDAN 1 PUAN ALDIK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "Oyuna kötü başladık. Zaten başlar başlamaz bir gol yedik. Oyunu dengelemeye çalıştık ama oyunun çok ufak bir bölümünde ilk devre dengeler gibi olduk. Geldiğim günden beri hiç bize yakışmayan bir oyun olmadı. Özellikle çok çalışmamıza rağmen pres konusunda ciddi sıkıntılarımız oldu. Takımın gerçek gücü pres ve karşı pres. Maalesef istediğimizi yapamadık. Oyuncu değişiklikleri ile öne geçtik. Fakat çok kısa süre içinde yediğimiz gol bizi yine sıkıntıya soktu. Oyunun kontrolü zaman zaman bizde oldu zaman zaman karşı tarafta oldu. Aslında iki takımda kazanabilecek pozisyonları yakaladı. Biz çok pozisyon veren bir takım değildik ama bugün itibarıyla verdik. Kayserispor gibi zor bir deplasmandan iyi bir takımdan 1 puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Ligde kalmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.