Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafları!

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

İşte Tolgay Arslan'ın açıklamaları;

Burada benden gol ya da asist beklemiyorlar, burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka

NASIL DÜRÜM YİYEBİLİRSİN!

Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin! İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım

HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİLER

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar

BEŞİKTAŞ'TA HAKSIZLIĞA UĞRADIM

Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım