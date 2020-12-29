Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafları!
Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılışı ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.
İşte Tolgay Arslan'ın açıklamaları;
Burada benden gol ya da asist beklemiyorlar, burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka
NASIL DÜRÜM YİYEBİLİRSİN!
Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin! İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım
HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİLER
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar
BEŞİKTAŞ'TA HAKSIZLIĞA UĞRADIM
Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım
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